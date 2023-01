El PP descarta votar en contra del paquete anticrisis y se debate entre el sí y la abstención

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha anunciado este lunes, en una rueda de prensa, que su partido descarta votar en contra del nuevo paquete de medidas anticrisis del Gobierno y debate ahora si decantarse por el sí o la abstención.

"En principio, no votaremos no. Es decir, la abstención o el sí. A partir de ahí, esperamos que quien no diga que no de nuevo sea el Gobierno a las propuestas del PP", ha afirmado Bravo.

El vicesecretario de Economía de los populares ha insistido en que "está claro" que no van a votar en contra, aunque espera que el Gobierno no mezcle las medidas del decreto, que para el PP son una "copia" de sus propuestas, con otras que resulten "imposibles" de votar por parte de su partido.

El PP considera que el Ejecutivo ha dejado "cortas e incompletas" las medidas del nuevo decreto y ha garantizado que si el Gobierno las amplía, "tendría el sí".

"Las medidas del PP son las que finalmente se van a aplicar, aunque con retraso", ha añadido Bravo, al tiempo que ha advertido de la necesidad de hacer "reformas estructurales", porque el paquete anticrisis solo "anestesia la situación".

La oposición sostiene que el Gobierno debe modificar algunos puntos del decreto, como en el caso del cheque familiar, que en su opinión debería hacerse vía IRPF a las rentas medias y bajas. También abogan por ampliar la reducción del IVA a la carne, el pescado y las conservar, así como renovar la bonificación del combustible a los autónomos que utilicen su vehículo para trabajar y a las personas de rentas medias y bajas.

En esa mejora del paquete anticrisis, el PP cree que debería recogerse una deflactación de la tarifa del IRPF para rentas de hasta 40.000 euros. Asimismo, solicitan al Gobierno que renuncie al impuesto al plástico.

"Es difícil explicar a los españoles las decisiones del Gobierno", ha comentado Bravo, que no ve un "un criterio lógico" en las actuaciones del Ejecutivo, que, a su juicio, "ha perdido el norte hasta en las medidas más electoralistas".

El vicesecretario de Economía del PP también ha recordado las propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que los españoles "confíen" en la oposición de cara a las próximas elecciones.

Los populares plantean un nueva fiscalidad para empleo, el crecimiento y la inversión, la simplificación de los trámites burocráticos y una reforma de la Administración, la reducción de gasto superfluo político, la activación al máximo nivel de los fondos europeos y los fondos de cohesión, el crecimiento de la economía y la generación de empleo "de verdad".

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS Y LA REFORMA LABORAL

Bravo también se ha referido a la nueva adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), presentada por el Gobierno a finales de mes. El popular ha criticado la "mala gestión" de los fondos europeos, sobre todo cuando España es "el segundo país con más ayudas de la Unión Europea".

La oposición afea al Gobierno la falta de información a las comunidades autónomas y, también, que hayan ampliado los plazos de cumplimiento de los hitos recogidos en el PRTR y comprometidos con Bruselas. "Les resulta imposible seguir", ha apuntado, en alusión al Ejecutivo.

"Estos fondos se tendrían que utilizar para lo que realmente plantea Europa, que es la modernización de nuestro país", ha indicado. Por eso, ha pedido al Gobierno un "trabajo conjunto" para gestionar de forma transparente los 200.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos que llegarán a España hasta 2027.

El PP reclama transparencia con los datos de ejecución, la incorporación de incentivos fiscales dentro de la ejecución del PRTR, transparencia de datos en los hitos y objetivos, y explicaciones sobre los hitos y objetivos incumplidos.

Bravo también ha cargado contra los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte), en concreto, contra el del vehículo eléctrico, con una partida de 2.900 millones de euros, con una adjudicación que "se ha quedado por debajo de 800 millones de euros".

En este sentido, ha reprochado a la ministra de Industria, Reyes Maroto, estar trabajando a "tiempo parcial", por centrarse en su candidatura a la alcaldía de Madrid, y le ha pedido "asumir responsabilidades" por la gestión de los fondos.

El PP también ha identificado en su rueda de prensa de comienzos de año otros problemas de la economía española, como la inflación, con unos datos de los que "en ningún caso pueden ser para sacar pecho", la "enorme" deuda y una economía que no tiene "crecimiento" ni "rebote", según Bravo.

El PP ha vuelto a cuestionar los datos de empleo por la figura de los fijos-discontinuos, que, en su opinión, "ocultan" personas que no están trabajando y "deberían computar en desempleo".

"Esto no es crear empleo, es maquillar empleo", ha subrayado Bravo, para quien la reforma laboral "en ningún caso" ha mejorado la situación de los trabajadores.