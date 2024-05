PP dice tras informe de la ONU que lo que hay que "rectificar" es el "revisionismo" de la ley de memoria de PSOE y Bildu

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reaccionado al informe emitido por tres relatores de la ONU, en el que advierten sobre las leyes de concordia acordadas por los 'populares' con Vox en tres comunidades autónomas, expresando que lo que hay que "rectificar" es el "revisionismo" de la ley de memoria aprobada por el PSOE con el apoyo de Bildu, que no condena el terrorismo.

En una entrevista a Antena 3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha indicado que "posiblemente" quienes hayan emitido el informe "desconocen" el contenido de las leyes de la concordia pactadas por PP y Vox y que tampoco saben que la Ley de Memoria Democrática "que ha impuesto Bildu" con los socialistas describe al periodo de la Transición como "no democrático".

"Ese revisionismo creo que es el que no merece la sociedad española y es al que el PP le pone todas las pegas, y no sólo eso, sino que tenemos muy claro que la Transición es uno de nuestros mejores periodos en nuestra historia", ha expresado la dirigente 'popular', adelantando que rectificarán allí donde gobiernen "aquellas leyes" impulsadas por el PSOE "de la mano de aquellos que no condenan el terrorismo" y que nieguen "lo mejor de nuestra democracia".

Las declaraciones de Gamarra tienen lugar después de que Naciones Unidas haya emitido un informe, en respuesta a una denuncia del Gobierno, instando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a preservar la memoria histórica frente al "peligro" de que las leyes de concordia acordadas por PP y Vox invisibilicen las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen franquista.

En el escrito, llaman a "todos los poderes del Estado", incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de "todas las entidades de Gobierno" a nivel nacional, regional o local, a "cumplir con la obligación de proteger los Derechos Humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de Derechos Humanos".

Asimismo, los relatores de la ONU alertan de que las leyes de concordia podrían llevar a "asimilar" las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España", quitándole así el reconocimiento a "las centenas de miles" de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.

FEIJÓO PROMETIÓ DEROGAR LA LEY DE MEMORIA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció ante de las elecciones generales del 23 de julio que si llegaba al Palacio de la Moncloa derogaría la ley de memoria y así lo recogió en su programa electoral.

"Impulsaremos, derogando la mal llamada ley de memoria democrática, una nueva norma consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición, así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad", señala el programa del PP.