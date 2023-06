El PP dice que en 2024 se pagará por usar las autovías aunque Sánchez "no lo cuente" al estar comprometido con Bruselas

Bravo ve "buena" la ley de Startups y admite que el PSOE no lo ha hecho "todo mal", pero "se ha equivocado" con los next generation

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, asegurado este miércoles que, aunque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no lo cuente", en el año 2024 se empezará a pagar por el uso de las autovías al estar "comprometido" en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno envió a Bruselas.

"Todos ustedes que sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el PP", ha recalcado Bravo a los asistentes al coloquio de Estudio de Comunicación 'Una visión económica del futuro de España. Diálogo sobre el programa del PP para la economía y las empresas'.

Así, Bravo ha pedido que cuando los ciudadanos tengan que pagar por el usar las autovías el próximo año no se acuse a un Gobierno del PP de "subir los impuestos" porque éste es uno de los puntos incluido en el plan de recuperación.

El dirigente del PP ha explicado que ese pago por el uso de las autovías está recogido en la página 2 del citado plan porque lo ha "comprometido el Gobierno de España", quien "no lo cuenta ni lo dice". Así, ha destacado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo ha dejado para el 2024, "para que fuera después de las elecciones" generales.

ADMITE QUE PODRÍA CONTAR CON ALGUNAS PERSONAS DE PODEMOS

Al ser preguntado si el PP puede aplicar el programa económico que propone para el 23J si gobierna con Vox, Bravo ha defendido lo que ya hicieron en Andalucía, donde el diálogo con todos los grupos fue clave y así lograron aprobar los Presupuestos.

Así, ha indicado que "derogar el sanchismo" es hacer "justo lo contrario" de lo que ha hecho Pedro Sánchez, escuchando a "todo el mundo" y no "señalando". "Si tenemos un problema, no busco culpables a las energéticas y a la banca, busco soluciones con las energéticas y la banca. Si tenemos un problema con una comunidad autónoma no nos chocamos más, intentamos buscarnos puentes", ha ejemplarizado.

Es más, ha llegado a asegurar que él incluso podría llevarse a su gobierno a personas de Podemos. "Yo he conocido gente muy buena que no piensa como yo", ha manifestado, para preguntar después: "¿De verdad alguien piensa que toda la gente que está en Podemos son malos? ¿O todos los que están en Vox son malos?".

Bravo ha reconocido que el PSOE no lo ha hecho "todo mal" y ha citado como ejemplo la Ley de sturtups, que, a su juicio, "es muy buena" aunque quedan "cosas por hacer". Sin embargo, ha subrayado que "se han equivocado" con los fondos next generation por "no escuchar".