El PP dice que la amnistía declara que la corrupción ya no es "delito" en Cataluña y complica la convivencia en España

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que la proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán registrada por el PSOE declara que la corrupción ya no será "delito" en Cataluña y va a complicar la "convivencia en el resto de España", a diferencia de lo que afirma el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños.

A su juicio, se trata de una ley de amnistía que "no obedece a hechos concretos", sino que es "universal" y beneficia "a cuanto hubiera hecho el independentismo en Cataluña en una época". "Solo en Cataluña y en ningún otro lugar de España", ha reprochado Pons.

El dirigente 'popular' ha insistido en que con la norma "se declara la impunidad durante diez años de todo tipo de atentado contra la Constitución"; y también se extiende a los delitos de desorden y malversación. "Para que Sánchez sea presidente, la corrupción deja de ser delito en Cataluña durante años y en el futuro por la ultraactividad de esta ley de amnistía. No solo no se soluciona la convivencia en Cataluña, sino que se complica la convivencia en el resto de España", ha dicho en un vídeo del PP difundido a los medios.

Pons ha comenzado su intervención reprochando a Bolaños que dijera por carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, "que no sabía nada de esta ley" porque la negociaban los grupos parlamentarios en el Congreso. "Es solo la penúltima muestra del cinismo del Gobierno de Pedro Sánchez", ha apuntado.

Sobre la proposición, Pons ha asegurado que la misma "no habla nada de arrepentimiento, perdón o intención de no volver a cometer los delitos". "Esta amnistía no se concede porque los delincuentes se arrepientan o renuncian, sino para que se les quite el enfado. Los que intentaron dar un golpe de Estado no piden perdón. El Estado les pide perdón para que Sánchez conserve la poltrona", ha lamentado.

El vicesecretario de Institucional del PP ha destacado que la proposición "amnistía delitos de terrorismo" y "a todos aquellos en los que no haya recaído sentencia firme". "Quedan amnistiados los hechos de los CDR y los 'tsunami'. Sin embargo, no amnistía el delito de torturas. Y ese es el delito por el que 73 policías y guardias civiles están acusados", ha criticado.

Según Pons, el Gobierno "transmite la idea de que los jueces emprendieron una persecución política". "Establece una carta blanca para delinquir al atribuirle lo que en derecho se llama ultractividad a la amnistía", ha explicado, denunciando que a partir de ahora "una declaración de independencia basada en el referéndum del 1 de octubre no será delito cuando se produzca en el futuro porque la situación es de hace años, pero el efecto se producirá en el porvenir".

"Se amnistía a quien quiso derribar la Constitución para que vuelva a intentarlo. Es una muestra suprema de debilidad del Estado español", ha advertido Pons, quien ha asegurado que el PSOE "deroga la división de poderes en España para comprar la Presidencia del Gobierno".

"Hemos convertido en proposición de ley una humillación sin precedentes. Europa tomará nota", ha avisado Pons, quien también ha apelado al Tribunal Constitucional a "decidir de qué lado está: de los constitucionalistas o de los enemigos de la Constitución". "Sánchez hoy ha cambiado de bando", ha concluido.