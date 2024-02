El PP dice que no se dan las condiciones para indultar a Puigdemont y que rechazó la amnistía "en menos de 24 horas"

"No a negociar impunidad por votos, y no a llamar reconciliación a lo que es interés electoral o parlamentario", defiende

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El PP ha señalado que no se dan las condiciones para indultar al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, porque sigue huido de la Justicia española y no se arrepiente de lo que hizo en el 'procés', al tiempo que ha reconocido que estudió su apoyo a una amnistía a los independentistas catalanes pero la rechazó "en menos de 24 horas".

De esta forma ha reaccionado el PP a última hora de este sábado después de que varios medios hayan publicado que el partido estaría abierto a un indulto a Puigdemont condicionado a que rinda cuentas ante la Justicia, así como a que renuncie al referéndum y la vía unilateral.

Precisamente ayer el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, aseguró durante un mitin en Sarria (Lugo) que el PP tardó menos de 24 horas en rechazar los votos de Junts para su investidura porque la amnistía siempre ha sido una línea roja para su partido, mientras que para el PSOE de Pedro Sánchez fue una oportunidad política para seguir en el Gobierno, quiso contrastar.

Fuentes del PP han remarcado que "nunca indultarían" a una persona acusada por cualquier delito que "no mostrara total arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda".

"Esas condiciones no se dieron con los indultos del 'procés'. Y menos aún se dan con los que no han sido procesados aún por haber abandonado nuestro país para escapar de la acción de la Justicia y de los tribunales españoles", han indicado las fuentes, en referencia velada a Puigdemont, al que no mencionan.

CONTRA LOS INDULTOS, "INJUSTOS Y ARBITRARIOS"

Los 'populares' han defendido que su postura es clara, es decir, contraria a la amnistía por "inconstitucional" y también a los indultos, por "injustos y abitrarios para aquellos que desafiaron al Estado y dicen que lo volverían a hacer".

"No a negociar impunidad por votos, y no a llamar reconciliación a lo que es interés electoral o parlamentario", han indicado, antes de añadir que la reconciliación que defiende el presidente del Gobierno es "ficticia" y fruto de la necesidad judicial de quien tiene los votos y la necesidad política de quien los necesita, en alusión a Junts y el PSOE.

Para el PP, ese modelo no es válido para los españoles y han vuelto a insistir en que lideran la oposición y no el Gobierno porque mantienen sus principios "a salvo de las exigencias de prófugos y condenados".

Y es por eso, continúan, por lo que "dijimos 'no' en menos de 24 horas a la amnistía que Sánchez lleva cinco meses queriendo impulsar en nuestro país. Y por eso Sánchez es presidente y Feijóo no".

Desde el principal partido de la oposición han criticado que existe un alto interés por parte del PSOE y "de sus altavoces" para tratar de hacer creer que todos los partidos son iguales. "Y no, no lo somos", han concluido.