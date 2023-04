El PP dice que los datos de paro desmontan el "triunfalismo" y la "euforia" de Sánchez sobre la marcha de la economía

Gamarra recalca que reflejan que las políticas del Gobierno "no funcionan" y Bravo ve en los datos "resultados preocupantes"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular considera, tras conocer la subida del paro en marzo en 103.800 personas y la destrucción de 11.100 empleos, que estos datos desmontan el "triunfalismo" y la "euforia" que está exhibiendo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la marcha de la economía española.

Así se han pronunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, tras conocerse que el paro subió en 103.800 personas entre enero y marzo, lo que supone un 3,4% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 11.100 puestos de trabajo (-0,05%), su menor descenso en un primer trimestre desde 2007, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 3.127.800 personas, su cifra más alta desde el primer trimestre de 2022, mientras que el volumen de ocupados ascendió a 20.452.800 personas. El aumento del paro en el primer trimestre de este año es el más elevado en un primer trimestre desde 2020, cuando la irrupción del Covid llevó a un repunte del desempleo de 121.000 personas.

GAMARRA: "NO SON UNOS BUENOS DATOS"

En declaraciones a los medios, tras presentar al candidato de La Rioja, Gonzalo Capellán, organizado por Nueva Economía Fórum, Gamarra ha afirmado que "sin lugar a dudas no son unos buenos datos" y, por eso, ha recalcado que "no cabe es el triunfalismo que está demostrando el Gobierno en los últimos meses".

La 'número dos' del PP ha destacado que "no son buenas cifras especialmente para los jóvenes" y ha añadido que esos datos "vienen a reflejar es que las políticas de Pedro Sánchez no funcionan y que no son las políticas adecuadas".

A su entender, el Gobierno apuesta por unas políticas que "desincentivan la generación de empleo porque al final la inseguridad jurídica, el aumento de los impuestos, el aumento de las cotizaciones no son el escenario donde un país puede crecer y crear más empleo". "Estamos viendo cómo lo que está ocurriendo es que se trocea el empleo y por tanto las personas trabajan menos horas", ha criticado.

BRAVO: DATOS QUE "DESMONTAN LA EUFORIA" DEL EJECUTIVO

En parecidos términos se ha expresado el responsable de Economía del PP, quien ha afirmado tras conocer los datos de la EPA --en una entrevista en el programa Economía en 24 horas-- que "la realidad desmonta la euforia de Sánchez". Además, ha indicado que, si no fuera por el "efecto" de Andalucía y Madrid, que ha permitido la creación de cerca de 97.000 empleos, el cómputo final sería aún peor.

Bravo ha lamentado que la tendencia no sea positiva y ha invitado a hacer una reflexión para mejorar la situación, tras incrementarse hasta el 1,055 millones el número de familias con todos los miembros en paro y liderar el ranking de la UE con mayor tasa de desempleo.

El vicesecretario de Economía del PP, que considera que estos datos del paro del último trimestre "arrojan resultados preocupantes", ha asegurado que cuando ha gobernado el PP se han creado en España siete millones de puestos de trabajo.