El PP dice que Díaz ha reconocido que tiene que hacer público el dato de fijos discontinuos tras haber "insultado" al PP

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha reconocido que tiene que "hacer público" el dato de fijos discontinuos y ha señalado que se dedicó a "insultar y menospreciar" al Partido Popular cuando lo denunciaba.

"No sé si es más grave que el Gobierno no conociera la cifra de fijos discontinuos, base de su reforma laboral, o que no la quisieran contar", ha declarado Bravo en la convención sectorial de Turismo del PP que se ha celebrado en Fuerteventura.

Bravo ha recalcado que "cuando el Gobierno de Sánchez habla del empleo y dice que va fenomenal, no cuentan que en el año 2022 hay 2,3 millones de contratos fijos discontinuos cuando en el 2021 solo había263.000".

Dicho esto, ha recordado que Fedea, BBVA Research y otras organizaciones independientes han cuantificado en más de medio millón las personas que no computan como desempleados y no tienen la oportunidad de trabajar bajo esa figura de fijos discontinuos. En este sentido, ha afirmado que la misma vicepresidenta Díaz, que "insultaba y menospreciaba al PP" cuando lo denunciaba, ha reconocido que "tienen que hacer público".

UN PERTE TURÍSTICO DE 12.000 MILLONES Y OTRAS PROPUESTAS

También se ha referido a la inflación asegurando que al coger el último dato puede parecer que mejora, pero ha recordado que "cuando otros países tenían una inflación de entre el 2 y el 4 en 2021, España estaba con una inflación del 6,5%". "Si en el 2021 has engordado cinco kilos y en el 2022 cuatro, puedes pensar que estás mejor porque has engordado un kilo menos que el año anterior, pero pesas nueve kilos más. ¡Estás peor! Esa es la realidad", ha subrayado.

Bravo ha indicado que a eso hay que sumar que el INE no contabiliza contratos a precios fijados, el 65%, 19 millones de contratos, y que son los que realmente han visto incrementado el coste y no han recogido la excepción ibérica y la renovación de contratos. "Por este tipo de cosas la inflación subyacente está muy por encima", ha apostillado.

Además, el vicesecretario de Economía ha explicado que el PP ha propuesto un PERTE turístico dotado con unos 12.000 millones de euros; retomar los planes sociales de turismo, un plan renove de maquinaria y equipamientos, un nuevo plan de avales para autónomos, mejora en la gestión de los pasaportes británicos para que los aeropuertos sean ágiles y potenciar los planes de turismo seguro, turismo rural y turismo gastronómico a nivel internacional.