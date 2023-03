El PP dice que Feijóo dijo en Bruselas sobre pensiones lo mismo que en Madrid y no descarta la abstención en el decreto

Sémper pide al PSOE que "se ponga las pilas" con la reforma de la ley del 'solo sí es sí' porque más dilaciones provocarían más daño

MADIRD, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, dice "lo mismo" en Madrid que en Bruselas, donde la pasada semana se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. El Partido Popular aún no ha anunciado el sentido de su voto al decreto de reforma de pensiones y ha admitido que se debate entre la abstención y el "no", según fuentes de la cúpula de la formación.

Al ser preguntado expresamente si en sus encuentros en Bruselas Feijóo cuestionó la reforma de las pensiones del Gobierno de Pedro Sánchez, Sémper ha afirmado que el líder del PP "lo que dijo en Bruselas es lo mismo que dice en España" porque dice "lo mismo en privado y en público".

"Sus manifestaciones son exactamente las mismas. Nuestra preocupación, igual que la de cualquier persona con dos dedos de frente que se dedica a la política es una preocupación por garantizar el incremento de las pensiones de nuestros pensionistas", ha declarado en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Feijóo.

EL DECRETO "NO GARANTIZA LA VIABILIDAD DE LAS PENSIONES"

Preguntado hasta en dos ocasiones qué votará el Grupo Popular en el decreto de pensiones que se somete a convalidación este jueves en el Congreso, Sémper no ha desvelado cuál será el sentido del voto del partido y ha señalado que la posición del partido es "cercana" a la que defendía el propio ministro José Luis Escrivá cuando era presidente de la Autoridad Independiente (Airef).

"Nuestro objetivo y nuestra prioridad es que las decisiones que se toman en materia de pensiones garanticen su viabilidad y su incremento, con el objetivo de que ese incremento pueda estar acorde con el IPC", ha manifestado, para añadir que el propio real decreto del Gobierno "no garantiza la viabilidad de las pensiones porque en el año 2025 habrá que revisarlo".

Además, Sémper se ha quejado de que el Ejecutivo "no haya compartido con el PP un documento solvente y serio" en materia de pensiones que "acredite y avale los números en los que se sustenta el real decreto" que aprobó el Consejo de Ministros. También ha criticado que este real decreto no haya sido impulsado en el seno del Pacto de Toledo. "No le puedo adelantar qué es lo que haremos el jueves", ha asegurado Sémper.

"LA AIREF NOS CONDICIONA MUCHO"

Fuentes de la dirección del PP han admitido después que el partido aún ha decidido si votará en contra del decreto del Gobierno o se abstendrá. Eso sí, las mismas fuentes reconocen en privado que la opinión de la Airef les "condiciona mucho" el voto.

El pasado jueves la Autoridad Independiente estimó que la reforma de pensiones elevará el déficit de la Seguridad Social. A su entender, podría llegar al 8% del PIB a partir de 2055 y el gasto en pensiones llegaría al 16% en 2049.

QUEJA POR EL RETRASO EN EL TRÁMITE DE LA LEY DEL SOLO SÍ ES SÍ

Por otro lado, Sémper ha emplazado al PSOE a no dilatar más la aprobación de la Ley del sí es sí con prórrogas en el plazo de enmiendas en el Congreso porque, a su juicio, es ya "una vergüenza inasumible".

El dirigente del PP ha dicho con ironía que el PP "comprende los problemas que esta modificación genera en el Gobierno" por sus "líos internos", pero no se puede retrasar más su modificación porque estas "dilaciones" en la tramitación "provocan un daño añadido".

Por todo ello, Sémper --que es también vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP-- ha exigido a los socialistas "que se ponga las pilas" para que la modificación de la ley siga su tramitación y deje de "mirarse al ombligo" porque una segunda prórroga provocaría "daño y vergüenza". "No hay más tiempo que perder", ha enfatizado.