El PP dice que Feijóo va a Moncloa abierto a pactos y desvincula plan anticrisis de otros temas para no "bloquear todo"

"Pero bajar impuestos sería la mejor manera de empezar esta etapa", asegura Gamarra, que recalca que van con actitud "constructiva"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP y portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, acude al Palacio de la Moncloa con voluntad de diálogo y abierto a alcanzar pactos pero ha desvinculado el plan anticrisis de los demás asuntos que se pueden tratar en ese encuentro, del que no disponen de orden del día.

"Creo que esa manera de afrontar las negociaciones al final lo único que hace es bloquearlo absolutamente todo", ha declarado Gamarra en la cadena Cope, al ser preguntada expresamente si la condición sine qua non es bajar los impuestos y si no se hace no habrá acuerdo en nada más.

La 'número dos' del PP ha dicho que espera una "actitud diferente" de Sánchez y ha señalado que por parte del líder de su partido hay "máxima disponibilidad para alcanzar los acuerdos que los españoles le están demandado. "Creo que es bueno espera a ver con qué disposición va a estar en el día de hoy", ha manifestado.

Gamarra ha señalado que Feijóo acude con propuestas, como la bajada del RPF, y ha añadido que estaría bien que las "escuchara y las asumiera", pensando en los españoles que tienen una inflación de casi el 10% y muchos no saben como llegar a fin de mes.

"Sería bueno que el primero de los acuerdos fuera bajar los impuestos, no porque sea una propuesta del PP sino porque la comparte la mayoría de los españoles", ha señalado Gamarra, que no se ha cerrado a acuerdos en otros temas.

Así, ha dicho que esto es una cuestión que "no debería afectar a otro tipo de acuerdos o a otro tipo de pactos". "Pero bajar impuestos sería la mejor manera de empezar esta etapa", ha enfatizado la dirigente del PP.

Preguntada entonces de nuevo si no es una condición sine qua non, Gamarra ha dicho que si así fuera estarían en una "situación complicada" en otros aspectos, porque hay más temas sobre la mesa como la política exterior.

EL CGPJ, NO ES UNA "PRIORIDAD DE LA CALLE"

En el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de tres años caducado, ha señalado que Feijóo va a "escuchar" pero desconocen el orden del día de la reunión de Moncloa. "No sabemos si es un tema que se va a abordar por el presidente", ha dicho, si bien ha dicho que este asunto no es una "prioridad de la calle".

En cualquier caso, la portavoz del Grupo Popular ha subrayado que el PP quiere ser "constructivo" y ha añadido que le va a mover esa actitud, dado que no se trata de "frustrar" un encuentro que, a su juicio, es "importante" para los españoles. Eso sí, ha avisado que disposición al diálogo "no es sumisión ni la entrega de cheques en blanco".