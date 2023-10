El PP dice que la jornada de 37,5 horas ya existe y se inclina por eliminar el impuesto a banca y energéticas

También plantea cambiar la rebaja del IVA en alimentos básicos, pastas y aceites por ayudas directas a familias vulnerables

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP y diputado por Sevilla, Juan Bravo, ha señalado que la jornada de 37,5 horas semanales que plantean PSOE y Sumar "ya existe en la práctica" y ha manifestado su deseo de eliminar los impuestos a la banca y empresas energéticas por la huída de inversiones que pueden provocar.

Sobre la reducción de la jornada, una de las medidas más sonadas en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, Bravo ha recordado que en la actualidad ya está permitido que empresarios y trabajadores acuerden una jornada por debajo de las 40 horas semanales e, incluso, algunas ya trabajan cuatro días a la semana. Por ello, ha enfatizado en la necesidad de "no hacer discursos vacíos sobre algo que ya en la práctica existe".

Para el diputado, lo que sí es relevante es plantear medidas que afronten aspectos como la productividad, la creación de empleo de calidad o cómo generar un mayor número de contratos indefinidos. "Necesitamos que nuestros trabajadores tengan mejores sueldos y para eso tenemos que ganar como país en productividad", ha remarcado en declaraciones a 'Parlamento' de RNE recogidas por Europa Press.

LOS RIESGOS DE LOS IMPUESTOS

Otro asunto al que se ha referido Juan Bravo es el impuesto extraordinario a la banca y empresas energéticas que PSOE y Sumar quieren hacer permanente si llegan a formar un Gobierno. La principal voz económica del PP ha abogado por eliminarlos por los riesgos que pueden entrañar para la economía, después de que empresas como Repsol hayan sugerido un traslado de inversiones de España a Portugal por el tributo.

El pasado julio, antes de las elecciones generales, tanto Bravo como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostraron partidarios de hacer algunas modificaciones en los impuestos extraordinarios para que tuvieran una mejor cobertura legal, pero no de eliminarlos.

Ahora el PP prefiere eliminarlos. En el caso de banca es porque la intención de la tasa, que grava el 4,8% de los intereses y comisiones de las entidades, es ayudar a las familias hipotecadas y eso no está ocurriendo. "¿Cuánto dinero ha llegado a las familias hipotecadas? Cero", ha indicado el diputado por Sevilla, que ha defendido en su lugar la creación de un fondo para ayudar a las familias más vulnerables.

Sobre el impuesto a energéticas, Juan Bravo ha reiterado la propuesta del PP de que sólo se graven los beneficios extraordinarios generados por la empresa en una situación "anormal" y no aplicarlo sobre el 1,2% del importe de la cifra de negocio cuando esta supere los 1.000 millones de euros, que es tal y como ahora está planteado.

El vicesecretario económico 'popular' ha indicado que con este tipo de medidas se puede pensar que se consiguen "cosas buenas", pero a su juicio se "pierde inversión" en el medio y largo plazo y, como consecuencia, se pierde empleo y actividad económica.

LA BAJADA DEL IVA NO SE NOTA

Sin salir de la actualidad económica, Juan Bravo se ha referido a la prórroga de algunas medidas anticrisis desplegadas durante el último año. En particular, ha señalado que la rebaja del IVA aplicada sobre alimentos básicos, pastas y aceites, es una medida que, a su parecer, ha quedado diluida por el impuesto al plástico.

"Este Gobierno ha bajado el IVA pero les ha puesto un impuesto al plástico que no existe en el resto de Europa, con lo cual prácticamente se come la bajada del IVA", ha agregado, para incidir en la necesidad de rebajar este impuesto a la carne, el pescado y otros alimentos "que son los que más pesan en la cesta de la compra".

Otra propuesta que agrada a Bravo es, tal como plantea el Banco de España o la AIReF, sustituir esa rebaja del IVA por una ayuda directa a las familias más vulnerables. Sobre la rebaja a los precios del transporte, el diputado se ha inclinado por explorar "fórmulas" que faciliten a la gente el transporte.

Por otro lado y respecto al visto bueno del Cercle d'Economia a una posible amnistía a los encausados por hechos relacionados con el procés, Bravo ha recordado que en el debate no se está hablando sobre otros asuntos que los empresarios catalanes han puesto encima de la mesa para hablar del perdón judicial, como es el caso de no volver a repetir los sucesos del 1 de octubre o que no se persigan empresarios.

"La posición del Partido Popular en materia de amnistía, y no del Partido Popular, yo creo que de una gran mayoría de los españoles, es que no lo han dicho", ha zanjado.