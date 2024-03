El PP dice que la legislatura "se desmorona" y que "más pronto que tarde" Sánchez debería convocar elecciones generales

Tellado recuerda lo que Sánchez decía a Rajoy en 2018 acerca de que si no hay presupuestos, no hay legislatura

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que la legislatura "se desmorona" y que "más pronto que tarde" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería "devolver a los ciudadanos el derecho a decidir el futuro de España" y adelantar las elecciones generales.

Así se ha pronunciado después de que el Gobierno haya renunciado presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña y haya señalado que se centrará en las cuentas públicas para el año 2025, según fuentes de Moncloa.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Tellado ha asegurado que "la legislatura se desmorona, que Pedro Sánchez tiene cada día más problemas y que ahora ya no va a haber presupuestos como él exigía al Gobierno de Mariano Rajoy". "Esa es la situación en la que se encuentra España, lamentablemente, el día que se va a consumar una traición", ha enfatizado.

"UN CÁLCULO ELECTORAL" DE LOS PARTIDOS EN CATALUÑA

Además, y después de que los Comunes se escuden en el 'no' a los presupuestos catalanes por el Hard Rock, el macromplejo de Tarragona, Tellado ha indicado que "ésa es la excusa que se ha buscado para hacer decaer" las cuentas en Cataluña pero, a su juicio, "todo responde en realidad a un cálculo electoral que están haciendo los distintos partidos".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Tellado ha señalado que si usan el "razonamiento" que ha llevado a elecciones en Cataluña por no haber presupuestos, ha dicho que Sánchez estará pensando en este momento que "quizás la legislatura se tambalea", dado que el propio Gobierno ha hecho "decaer los presupuestos en España porque no tiene mayoría parlamentaria para sacarlos adelante".

Según el dirigente del PP, la legislatura nacional "se tambalea" porque sus apoyos "se están diluyendo día a día", "probablemente no solo por una cuestión que tenga que ver con los presupuestos, sino por todo lo que está sucediendo en España", en alusión a la ley de amnistía y el 'caso Koldo', que "está llamando la atención dentro y fuera de España".

Al ser preguntado si cree que Sánchez se debe aplicar lo que decía él mismo en 2018 a Mariano Rajoy asegurando que si no hay presupuestos no hay legislatura, Tellado ha admitido que "hasta que transcurra el primer año de legislatura, o sea, desde julio del 2023 hasta julio de este año, no es posible una convocatoria electoral".

"Si Pedro Sánchez se aplica sus propios razonamientos, lo que decía en el año 2018 al Gobierno de Mariano Rajoy, cuando aún no había aprobado presupuestos, pues Pedro Sánchez debería pensar que su Gobierno ha fracasado, la legislatura se tambalea y que más pronto que tarde habría que devolverle a los ciudadanos el derecho a decidir el futuro de España", ha manifestado.

¿ALEJANDRO FERNÁNDEZ SERÁ EL CANDIDATO EN LAS CATALANAS?

En cuanto a si el presidente del PPC, Alejandro Fernández, será el candidato del partido a la Generalitat en las elecciones catalanas del 12 de mayo, Tellado ha asegurado que "corresponde a los partidos decidir quiénes van a ser los candidatos".

"Yo creo que yo no debo suplantar a los órganos de mi partido, que son los que tienen que decidir en los próximos días quién será quien encabece la candidatura del PP", ha manifestado, para recordar que él ya no es vicesecretario de Organización del PP y que debe respetar a quien se encarga de estos temas, en alusión a Carmen Fúnez.

Eso sí, ha dicho que el PP es "fundamental" en esos comicios porque tiene que ser "el único y principal referente del constitucionalismo", dado que "sólo aglutinando el voto de centro-derecha" y "el voto constitucionalista se puede cambiar la situación de Cataluña y de paso cambiar la situación de España". "Creo que es en el camino en el que tenemos que pensar", ha manifestado.