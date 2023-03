PP dice que Marlaska es "el ministro más indigno" pero Sánchez no lo cesará porque "tendría que dimitir él mismo"

Tellado dice que ha pasado de ser "un símbolo de la lucha antiterrorista" a "símbolo de la claudicación" ante Bildu

SAN SEBASTIÁN, 31 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, ha considerado que Fernando Grande-Marlaska debería dimitir porque es "el ministro más indigno" del Gobierno central, pero ha asegurado que el presidente, Pedro Sánchez, no le cesará porque si lo hiciera "tendría que dimitir él mismo".

Tellado ha realizado estas afirmaciones en un acto en San Sebastián, en el que ha participado junto al presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, la presidenta de los populares guipuzcoanos, Muriel Larrea, y el candidato del PP a la Alcaldía de San Sebastián, Borja Corominas.

En su intervención, el dirigente popular ha afirmado que no entienden "cómo a estas horas" Grande-Marlaska "puede seguir siendo ministro del Gobierno de España" porque, según ha dicho, "ha perdido toda la dignidad que requiere un cargo como el que a día de hoy ocupa".

"Quién diría que un señor como Grande-Marlaska, que fue una persona clave en la lucha contra el terrorismo en nuestro país, sería el que finalmente concluiría el proceso de acercamiento de los condenados de ETA a las cárceles vascas y de Navarra", ha lamentado.

En ese sentido, ha incidido en que "el que había sido un símbolo de la lucha antiterrorista" al final es "un símbolo de la claudicación" del Gobierno de Pedro Sánchez ante "las demandas del nacionalismo radical de Bildu". Por ello, ha insistido en que Grande-Marlaska "no debería seguir" al frente del Ministerio de Interior.

Así, ha recordado que el ministro ha tenido que comparecer en el Parlamento europeo para "dar cuenta de lo que había ocurrido en la valla de Melilla", y en el Congreso para dar explicaciones sobre el 'caso Cuarteles', al tiempo que ha citado la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, "sin dar ni una sola explicación".

Tellado ha denunciado, además, que el titular de Interior ha sido "el responsable de ejecutar la orden" del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de "intercambiar presos por presupuestos".

En esa línea, se ha referido también a la anulación por parte del Tribunal Supremo del "ejercicio de soberbia" que fue, a su entender, el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

"Le faltan minutos al señor Marlaska para presentar su dimisión y abandonar el Gobierno de España", ha considerado Tellado, quien ha afirmado que, "pese a ser el ministro más indigno del Consejo de Ministros", lamentablemente, "no lo va a hacer", y el presidente "no lo va a cesar" porque "no puede". Así, ha sostenido que si Sánchez cesase al ministro de Interior "inmediatamente tendría que dimitir él mismo, y eso no va a suceder".

"MALMETER CON DÍAZ Y PODEMOS"

Por otro lado, Miguel Tellado ha considerado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "no está a la altura de las circunstancias" y no está "centrado en los problemas de las personas".

Por ello, ha pedido a Sánchez que "deje de malmeter entre Yolanda Díaz y Podemos" y que se centre en "la mejora de la calidad de vida de los españoles".

De este modo, el dirigente popular ha censurado el "triunfalismo absoluto en el que está instalado" el Ejecutivo central, y ha apuntado que, pese a que "parece que los precios están bajando en este país, siguen subiendo y cada vez más", mientras el Gobierno "trata de decirnos que las cosas van bien".

"Tenemos un Gobierno centrado en su propia supervivencia y nosotros necesitamos uno centrado en los problemas de las personas", ha concluido.