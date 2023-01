El PP dice que "no puede entender" que Bolaños reconozca los efectos de la ley del 'sí es sí' pero no la cambie

"No vale lamentar cuando tienes en tu mano la capacidad de rectificar", espeta Gamarra al ministro de Presidencia

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que el PP "no puede entender" que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reconozca los efectos de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', pero no haga nada por cambiarla. A su entender, "no vale lamentar" cuando tiene en su mano la capacidad de "rectificar" la norma.

En los desayunos informativos de Europa Press, Bolaños ha reconocido que esa norma ha tenido "efectos indeseados" como la revisión de condenas a agresores sexuales, pero ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de corregir la norma. Según el ministro, no se pueden "quedar con la idea de que únicamente esa ley ha tenido aspectos negativos" porque "tiene aspectos muy positivos".

Gamarra --que ha comparecido ante los medios tras verse con el ministro para hablar de la reforma del artículo 49 de la Constitución con el objetivo de eliminar el término 'disminuido'-- ha asegurado que "no vale lamentar" cuando el Gobierno tiene en su mano "la capacidad de rectificar" esa ley, que ya ha provocado alrededor de 260 rebajas de condenas a agresores sexuales.

"No puedo entender cómo el Gobierno, con el presidente a la cabeza, dice estar afectado por los efectos y no hacen absolutamente nada", ha resaltado la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo al ser preguntada por las palabras del ministro.

PIDE AL GOBIERNO "DESPERTAR" Y ABANDONAR SU "SOBERBIA INFANTIL"

Gamarra ha indicado que "las mujeres, los niños y las niñas que han sufrido violencia sexual e incluso las han matado, merecen" que este Gobierno despierte" y "abandone la soberbia infantil" de la que hablaba la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.

En este sentido, ha recalcado que el Ejecutivo debería impulsar una reforma para cambiar lo que está ocurriendo y "ningún delincuente sexual, agresor, violador o pederasta pueda acogerse a una pena más favorable que la que había con el anterior Código Penal"

"Hay cosas que no se pueden ya rectificar y, por lo tanto, deberían haberse asumido responsabilidades políticas. Pero hay cosas que se pueden rectificar y no puedo entender que lo lamenten pero que no lo hagan. Creo que España no merece eso", ha finalizado.