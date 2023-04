El PP dice que Sánchez no se atreve a un debate con Feijóo en igualdad de condiciones porque tiene "miedo a la realidad"

Javier Maroto acusa al Gobierno de no coger el teléfono a la Junta de Andalucía para que los españoles no se enteren de la realidad

El portavoz parlamentario del PP en el Senado, Javier Maroto ha reprochado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no se atreva a un cara a cara en igualdad de condiciones en la Cámara Baja con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, algo que, a su juicio, se debe a que "tiene miedo a la realidad".

"Se esconde en sitios y espacios donde todo sea perfectamente medido" porque "es un presidente que tiene miedo a la realidad" y por eso opta por una "vara de medir que le favorece" y le aporta "sensación de supremacía", ha declarado Maroto en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Sánchez y Feijóo celebran este martes a las 16.00 horas su cuarto duelo parlamentario en el Senado, un debate al que, según los 'populares', el presidente del Gobierno cuenta con un "formato amable" al no tener límite de tiempo, a diferencia del jefe de la oposición, cuya intervención está tasada.

ACUSA AL GOBIERNO DE USAR DOÑANA PARA NO HABLAR DE OTROS TEMAS

Por otro lado, sobre la situación del parque de Doñana, el portavoz de los populares ha acusado al Gobierno de no coger el teléfono a la Junta porque, según ha dicho, "se enterarían todos los españoles que la preocupación del comisario europeo con esa sentencia afecta a la inacción del Gobierno de Sánchez".

Maroto ha insistido en que no habrá ninguna ley autonómica que no cumpla con todos los condicionantes medioambientales de ecología, de sostenibilidad y de respeto al parque natural pese a la "obsesión" del Ejecutivo de hablar ahora de Doñana "para no hablar de otros temas", ha expresado.

En este sentido, ha recalcado que para Sánchez es mejor hablar de Doñana que de la situación económica de los españoles, de la subida de los precios de los alimentos, de que los españoles van a pagar más IRPF o de "las rebajas de penas a violadores o excarcelaciones con la ley del solo sí es sí".