El PP dice que Sánchez es tan "rápido" como el virus en "lavarse las manos" y avisa: esto lo castigan ya las encuestas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha advertido este lunes ante el aumento de casos de coronavirus que los españoles tienen "al virus más rápido de la historia" y al "presidente más rápido en lavarse las manos y derivar en este asunto a las comunidades autónomas". Asimismo, ha advertido que las encuestan ya castigan al líder del Ejecutivo por este motivo.

En declaraciones a los medios desde Segovia, el parlamentario 'popular' ha manifestado que sigue con preocupación "el ritmo tan enorme de contagio de esta nueva variante", así como su "afección a la salud, a la economía y por las bajas laborales que está ocasionando".

En este sentido, Maroto ha criticado que Sánchez "derive todas las decisiones" en materia sanitaria a las comunidades autónomas, al tiempo que ha asegurado que "no se conoce" ninguna decisión del líder del Ejecutivo sobre este asunto "que no sea esa: no saber del asunto y derivar la responsabilidad a las comunidades autónomas".

El dirigente del PP ha hecho referencia a la encuesta que Sigma Dos ha dado a conocer este lunes. "Esta cuestión se contrasta en las propias encuestas, da un dato especialmente llamativo", ha explicado Maroto, que ha aseverado que "la ausencia de decisiones de Sánchez solo genera desconcierto y descontento".

Maroto ha señalado que la prueba es la siguiente: "Solo el 36,2 por ciento de la personas que votaron a Sánchez la última vez creen que la gestión de Sánchez en la pandemia es buena o muy buena. Solo uno de cada tres", ha concluido el senador del PP.