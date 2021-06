El PP dice que Sánchez no puede apelar a la concordia cuando ERC "ha puesto por escrito que volverán a hacer lo mismo"

Olano critica que haya cargos del PSOE como Page que "se limitan a poner un tuit" contra los indultos pero luego no hacen nada más

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha asegurado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no puede apelar a la concordia" y la "magnanimidad" cuando ERC ha puesto "por escrito que volverán a hacer lo mismo". A su entender, el Gobierno "ya no tiene coartada para conceder" esos indultos a los condenados por sedición y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, algo que, a su juicio, llevaría a "debilitar el Estado de Derecho".

Así se ha pronunciado después de que la Guardia Civil haya intervenido a Xavier Vendrell, uno de los líderes del 'procés' en la sombra del 1-O, una nueva hoja de ruta que contempla la vía unilateral para conseguir la independencia. Ese documento, en el sumario de la operación Voloh que instruye el Juzgado número 1 de Barcelona contra el presunto desvío de fondos públicos al 'procés', cuestiona la supuesta renuncia a la unilateralidad de ERC.

Olano ha destacado el hecho de que la Guardia Civil haya localizado esa "nueva hoja de ruta" de ERC para "volver a cometer los mismos delitos" y ha recalcado que Sánchez no puede apelar a la "convivencia, la utilidad pública o la concordia" cuando "los sediciosos independentistas" quieren repetir sus pasos.

"Sánchez no tiene coartada con los indultos, no puede apelar a la concordia cuando ERC ha puesto por escrito que volverán a hacer lo mismo", ha declarado Olano desde el madrileño municipio de Coslada, donde ha participado en una mesa de recogida de firmas del PP contra los indultos.

El dirigente del PP ha señalado que ahora que conocen que el primer paso de la hoja de ruta de los independentistas es la concesión de los indultos, "queda claro que no hay justificación jurídica" que los avale. "No se puede apelar a la valentía porque lo valiente es no ceder al chantaje de los delincuentes y estar al lado de los constitucionalistas", ha proclamado.

Después de que el presidente del Gobierno pidiera comprensión y magnanimidad a los ciudadanos ante los indultos, ha asegurado que Sánchez "solo es magnánimo con quienes quieren romper España ycompra tiempo para concederse un autoindulto y mantenerse enMoncloa".

En este sentido, Olano ha afirmado que "no es magnánimo ceder al chantaje de unos delincuentes" y ha recalcado que Pedro Sánchez "debe serlo con el conjunto de los españoles, a quienes ha ocultado las alertas sanitarias de la pandemia". De la misma manera, ha criticado que no sea "magnánimo" con las familias a quienes "sube la luz un 44% o con los autónomos y las PYMES sin ayudas para salir de esta situación".

SOCIALISTAS "SENSATOS" EN CONTRA DE LOS INDULTOS

El responsable de Participación del PP ha criticado que algunos líderes socialista como el castellanomanchego Emiliano García-Page "se limiten a poner un tuit diciendo que no están a favor de los indultos" pero luego no respalden las iniciativas del PP contra la medida de gracia. "Me gustaría verle en Colón porque sería una prueba de que no se arrodilla ante Sánchez", ha enfatizado.

El dirigente del PP ha valorado como "un éxito" la recogida defirmas contra los indultos del PP y ha dicho que están participando "muchos socialistas sensatos" que creen en la igualdad de todos y están en contra del "autoindulto" que pretende Sánchez.

Finalmente, Jaime de Olano ha trasladado el "cariño, afecto y condolencias" del Partido Popular a la madre y la familia de las pequeñas Olivia y Anna, tras el crimen de Tenerife, y ha felicitado a la Guardia Civil por "su esfuerzo y trabajo".