El PP dice que Sánchez tiene "secuestrado" al Congreso" y exige a Armengol convocar plenos y control al Gobierno

De entrada forzará que se reúna la Junta de Portavoces e insiste en poner fecha a la investidura de Sánchez y la comparecencia de Albares

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener "secuestrado" al Congreso y ha exigido a la presidenta de la Cámara, las también socialista Francina Armengol, que desbloquee ya la institución convocando Plenos y sesiones de control al Gobierno y activando las comisiones parlamentarias y la Diputación Permanente.

"Armengol ha parado el reloj de las Cortes y se lo ha entregado a Sánchez, lo que supone el secuestro en toda regla del Congreso mientras toda la política nacional se concentra en torno a su permanencia en el poder", ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso.

Según ha recordado, han pasado tres meses desde las elecciones de 23 de julio y dos desde la constitución de las Cámaras, y desde entonces sólo ha habido dos Plenos (la reforma del reglamento para autorizar el uso de lenguas cooficiales y la investidura de Alberto Núñez Feijóo), pero no ha habido sesiones de control al Gobierno y todavía no se han puesto en marcha las comisiones parlamentarias ni la Diputación Permanente.

Además, ha subrayado que la Junta de Portavoces, que es la encargada de decidir el orden del día de las sesiones plenarias, sólo se ha convocado una vez, el pasado septiembre, y por tanto tampoco se han podido resolver los recursos que se presentaron hace semanas contra la autorización de los grupos de ERC y de Junts, y contra las medidas para usar las lenguas cooficiales antes de aprobarse la reforma reglamentaria.

LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ, AÚN SIN FECHA

Gamarra reprocha además a Armengol que siga sin poner fecha a la investidura de Pedro Sánchez y que tampoco haya convocado esta semana la Mesa del Congreso, que es la que califica las iniciativas que presentan los grupos. "El Congreso está cerrado a cal y canto por obra y gracia de Pedro Sánchez", resume.

Por ello, y además de volver a reclamar que se ponga fecha al debate de investidura, el PP ha pedido la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces, algo que Armengol debe aceptar ya que el grupo Popular cuenta con diputados suficientes para forzar esa reunión.

Y en la Junta el PP reclamará la celebración de una sesión plenaria para que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explique la posición del Gobierno de coalición sobre la guerra entre Hamás e Israel, una solicitud de comparecencia que el PP registró la pasada semana y que sigue sin fecha.

También pedirán la aprobación de un calendario de sesiones plenarias en este periodo de sesiones, abriendo así la puerta a que se pueda preguntar al Gobierno. Eso sí, Gamarra cree que el PSOE y Sumar "no tienen mucho interés" en someterse al control parlamentario y que "sus socios" están "a otra cosa" y "no les gusta nada que los españoles se enteren" de lo que se está negociando. Las sesiones de control también han sido reclamadas por Vox y, según Gamarra, el Grupo Mixto no se opone.

Otra de sus demandas es crear de una vez las comisiones parlamentarias y la Diputación Permanente, pues de momento sólo se ha dado vía libre a dos cuya composición está reglada (un diputado por grupo). Primero los grupos deben acordar cuántos componentes tendrá cada comisión y cuántos por grupo.

Gamarra ha garantizado que su grupo seguirá insistiendo en poner en funcionamiento todos los órganos del Congreso, igual que hubo "prisa" en autorizar el uso e lenguas cooficiales, e irá decidiendo nuevas iniciativas en función de los pasos que adopte Armengol.