El PP dice que "tiene sentido" que Vox Baleares presida la comisión de investigación pero que "no hay nada decidido"

Los 'populares' destacan que llegan "con los deberes hechos al Día del Padre"

PALMA, 18 (EUROPA PRESS)

El PP ha afirmado que "tendría sentido" que Vox presidiera la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que llevará a cabo el Parlament, puesto que es el grupo que la solicitó, pero que "no hay nada decidido aún".

Así lo ha indicado este lunes la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en una rueda de prensa en la que ha señalado que su formación no ha comenzado a trabajar en el plan de trabajo de la comisión pero ha insistido en que pondrán sobre la mesa "todas aquellas personas que sean relevantes para dar información de todo lo que ha sucedido, sean del Govern anterior o del actual".

En cuanto a la otra comisión de investigación en este sentido que se debatirá este martes en el pleno del Parlament a instancias de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas podemos, Durán ha considerado que "no tiene sentido aprobar otra comisión para investigar lo mismo", de modo que los 'populares' votarán en contra.

En relación con el rechazo del juez a la personación del Govern en el caso Koldo, Durán ha dicho que, si bien la comunidad autónoma de Baleares no se ha visto afectada porque no se han descontado de futuras inversiones los 3,7 millones de euros, ahora y tras la descertificación, "antes o después se verá afectada por 3,7 millones de euros que no se podrán destinar a otras inversiones".

DÍA DEL PADRE

La 'popular' ha destacado que el PP "llega con los deberes hechos al Día del Padre --que se celebra este martes-- habiendo aprobado la eliminación del Impuesto de Sucesiones, habiendo ampliado la gratuidad a toda la etapa educativa 0-3 años y habiendo adoptado deducciones fiscales para las familias".

Según Durán, la presidenta del Govern, Marga Prohens, "prometió durante la campaña que demostraría desde la gestión que el PP es el partido de las familias y los hechos hablan por sí solos". "Durante los ocho años de gobierno de izquierdas, las familias y sus necesidades fueron apartadas de la agenda política", ha criticado.

En esta línea, ha mencionado las medidas probadas en lo que va de legislatura en materia de familia, poniendo en valor la eliminación del Impuesto de Sucesiones de padres a hijos. "Una medida que ha beneficiado a más de 2.500 personas en ocho meses", ha celebrado.

En cuanto a la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años, la 'popular' ha subrayado que más de 12.000 familias han podido ahorrarse la escolarización de sus hijos, "permitiendo la conciliación sin desigualdades por razón de edad tal y como había establecido el PSOE de Armengol".

La portavoz adjunta, por otra parte, ha criticado la "renuncia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que es "su responsabilidad", es decir, "al menos intentar" aprobar los Presupuestos Generales del Estado.