El PP dice que el "varapalo" del TC al Congreso confirma una vulneración sistemática de derechos por el Gobierno

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, considera que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el cierre del Congreso durante el primer estado de alarma reafirma, a su juicio, la vulneración "sistemática" de derechos fundamentales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Gamarra ha celebrado ese fallo del Alto Tribunal, que estima el recurso presentado por Vox contra la decisión adoptada por la Mesa de la Cámara Baja el 19 de marzo de 2020, tras las primeras restricciones por la pandemia del coronavirus.

Ese día, el órgano de gobierno del Congreso aprobó, con los votos del PSOE y Unidas Podemos, 'congelar' los plazos de las iniciativas, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.

FELICITA A VOX

Un acuerdo que, según ha recalcado Gamarra en rueda de prensa, el PP no apoyó "desde el primer minuto" porque entendía que el Congreso no se podía cerrar en tanto que los diputados debían poder ejercer su derechos de control al Gobierno como garantes de los derechos y libertades de los españoles.

Gamarra ha felicitado al partido de Santiago Abascal y ha aplaudido la sentencia del Constitucional que, en su opinión, supone "un nuevo varapalo" al Gobierno porque viene a "reafirmar" que ha sido "una apisonadora de derechos fundamentales" durante la pandemia, en este caso de los derechos políticos de los diputados.

La portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja ha cuestionado que la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, no haya dicho "nada" sobre este fallo del TC en la reunión de la Junta de Portavoces de este martes.

Y LA COMPLETA PRESENCIALIDAD ¿PARA CUÁNDO?

Pero sí ha desvelado que ha aprovechado ese encuentro para preguntar a Batet si ha adoptado alguna medida en relación con el voto presencial de todos los diputados en el Pleno del Congreso. Los grupos parlamentarios acordaron la semana pasada elevar del 50 al 75% el aforo de diputados en el hemiciclo.

Y es que, según Gamarra, después de esta sentencia del TC "no cabe seguir manteniendo la no presencialidad" del cien por cien de sus señorías. "No caben medidas que buscan menos control al Gobierno y menos protagonismo del Congreso, y que un poder pueda ser ninguneado por parte del PSOE, Unidas Podemos y sus socios", ha señalado.

Tras recordar que todos los diputados del PP acudirán presencialmente al Pleno del Congreso de la próxima semana, la portavoz ha pedido una "rectificación" sobre el aforo en el hemiciclo, que "de una vez por todas se vuelva a la presencialidad del cien por cien de los diputados" y se ponga fin, por ende, al voto telemático. De lo contrario, advierte de que adoptarán otro tipo de medidas.