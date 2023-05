El PP dice que votar a Vox, CS y Valents en Barcelona es "tirar el voto a la papelera"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, ha apelado al "voto útil" en las elecciones para Barcelona, considerando que dar el apoyo a Valents, Ciudadanos o Vox, es "tirar el voto a la papelera y beneficiar al populismo y al independentismo".

"Votar a Valents es tirar el voto a la basura. Votar a Ciudadanos aquí en Barcelona es tirar el voto a la papelera. Votar a Vox es tirar el voto a la papelera y beneficiar al populismo y al independentismo", ha subrayado en declaraciones a los medios.

Asimismo, ha apelado de nuevo al "voto útil" para concentrar el voto de centro y centro derecha en la candidatura del PP para poder echar --en sus palabras-- a Colau del Ayuntamiento de Barcelona.

SIRERA CONTRA COLLBONI

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, ha asegurado este viernes que no da credibilidad a que el candidato del PSC, Jaume Collboni, afirme que no hará alcalde al candidato de Junts, Xavier Trias, ni a la candidata de los comuns a la reelección, Ada Colau.

"El único partido que no gobernará nunca con Colau es el PP. Collboni ha gobernado con Colau durante ocho años. Trias hace ocho años tuvo la oportunidad de que Colau no fuera alcaldesa, le temblaron las piernas y se fue", ha destacado antes de reunirse con la asociación Amics de Passeig de Gràcia.

También ha reprochado que Collboni defienda que sólo pactará con partidos que respeten la Constitución y le ha acusado de mentir porque los socialistas gobiernan "con Bildu y ERC, y en la Diputación de Barcelona con el partido de Carles Puigdemont".

"Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace", ha sostenido Sirera, que ha situado al PP como la única alternativa real de cambio político en Barcelona.

Además, ha acusado a Colau de no aclarar si da llaves de viviendas sociales a personas que ocupan ilegalmente viviendas: "Es grave que en una sociedad moderna, una alcaldesa, que fue ocupa y los defiende, dé viviendas sociales a personas que rompen una puerta para ocupar un inmueble y no a familias que han cumplido los requisitos para poder acceder a una vivienda".

El vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, también ha cargado contra Collboni por presentarse como alternativa a Colau cuando "no será un cambio, será seguir con más de lo mismo".

ÓSCAR RAMÍREZ

Sirera también se ha referido a la decisión del presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Óscar Ramírez, miembro de la ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo, de dimitir de sus cargos y de romper el carné del partido por discrepancias con la candidatura de Sirera.

El candidato ha asegurado que esta dimisión no afecta a su campaña, ha recordado que no forma parte de su lista y ha lamentado que haya dimitido de sus cargos institucionales pero mantenga el acta de concejal: "Es su problema y en esto no entraré", ha zanjado.