PP dice de Robles "se queda corta" sobre Zaldibar y que el PSOE "miró para otro lado" cuando no se dejó actuar a la UME

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene "toda la razón" al criticar al Gobierno vasco por no solicitar la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la catástrofe del derrumbe del vertedero de Zaldibar, pero le ha reprochado que el PSOE "miró para otro lado" cuando "no se dejó actuar" al Ejército.

En un mensaje en las redes sociales, Iturgaiz ha aludido a las críticas de la ministra hacia el Gobierno vasco por no solicitar la participación de la UME en el vertedero de Zaldibar. "No puedo entender que en algunos sitios se diga que la UME no puede venir, cuando a lo mejor si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio", ha apuntado Robles durante una intervención en la Fundación Ortega y Gasset.

El vídeo del día Fiscalía acota los delitos por

los que se juzga a Bárcenas

"Señora Ministra de Defensa, tiene toda la razón, pero se queda corta. Le recuerdo que su socio, el PNV, no dejó actuar a la UME en Zaldibar, ni colocar hospitales de campaña en el País Vasco en la primera ola del COVID-19, ni desinfectar residencias y el PSOEmiró a otro lado", ha señalado Iturgaiz.