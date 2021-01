El PP dice que el TC anula el decreto de la Generalitat "sobre ocupación ilegal" y defiende la propiedad privada

Los 'populares', que también llevarán a los tribunales el último cambio legal de Sánchez, han convertido este tema en eje de campaña

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El PP ha saludado este viernes la decisión del Tribunal Constitucional que estima parcialmente el recurso presentado por su partido contra el decreto ley de la Generalitat de Cataluña sobre acceso a la vivienda. A su entender, el tribunal anula esa norma "sobre ocupación ilegal" y "avala su petición de defender el derecho a la propiedad privada".

Así se ha pronunciado el partido que lidera Pablo Casado después de que el Pleno del TC, en una decisión unánime, haya estimado parcialmente el recurso que había presentado contra el decreto-ley del Gobierno de Cataluña sobre acceso a la vivienda por considerar que no concurre el requisito de "extraordinaria y urgente necesidad" para legislar por esta vía.

El PP ha expresado su satisfacción por la decisión del Constitucional que, a su juicio, "anula el decreto sobre ocupación ilegal del Govern de Cataluña gracias al recurso presentado" por su formación, según ha señalado en un comunicado.

El PP ha explicado que presentó este recurso al considerar que el decreto-ley aprobado por el Gobierno catalán "vulnera el derecho a la propiedad privada y no respeta un derecho fundamental aplicadoen toda España".

EL TC ESTUDIARÁ EL RECURSO DEL PP CONTRA LEY CATALANA DE ALQUILERES

Además, el PP ha saludado que el TC también haya resuelto admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por su partido contra la ley promovida el pasado mes de septiembre por JxCat, ERC, los comuns y la Cup en el Parlamento de Cataluña que limita el precio de los alquileres en 60 municipios catalanes.

Esta norma fue recurrida por el Partido Popular --contrató al bufete en el que trabaja Albert Rivera, expresidente de Cs-- al considerar que contiene artículos inconstitucionales porque Cataluña no tiene competencias para regular el arrendamiento en dichos términos.

El PP ha precisado además que presentaron ese recurso argumentando que la norma contraviene preceptos legales fundamentales recogidos en la Constitución como, a su juicio, llegó a plantear el Consejo de Garantías Estaturias de la Generalitat de la Generalitat en un informe en el que advirtió que "se excedían las competencias atribuidas al Parlamento e intervenía el mercado, coartando la libertad de propietarios e inquilinos para fijar los precios del alquiler".

UNO DE LOS EJES DEL PP EN LA CAMPAÑA CATALANA

Los 'populares' han convertido la 'okupación' ilegal de viviendas en uno de sus ejes de campaña en las elecciones catalanas del 14 de febrero y consideran que estas decisiones avalan su posición frente a la del Gobierno catalán.

El pasado sábado, en un acto electoral en Barcelona, Pablo Casado anunció que el PP también presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto ley del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que, a en su opinión, "facilita la okupación en España". En su opinión, lo que está sucediendo con este asunto es "insostenible".

Casado hizo ese anuncio tras publicarse unos días antes en el BOE ese real decreto ley que introduce un cambio con respecto a la norma aprobada en diciembre, ya que aquella permitía los lanzamientos en todos los casos en los que hubiese delito. Sin embargo, en el decreto publicado cambia el texto y se señala que solo se permitirá el lanzamiento cuando "la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas".

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, considera que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos quieren "blanquear la okupación". "No solo no descartamos ir a los tribunales sino que estamos convencidos de que es inconstitucional y no lo podemos dejar ahí", confirmó Rodríguez a Europa Press.