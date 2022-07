El PP espera una llamada del Gobierno sobre el decreto anticrisis para incluir medidas del plan económico de Feijóo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que su partido espera una llamada del Gobierno para hablar del decreto anticrisis y poder incorporar medidas "positivas" para los españoles que están incluidas en el plan económico del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha señalado que ese segundo su decreto anticrisis del Gobierno que debe convalidar el Congreso "llega tarde" y es "insuficiente".

Por eso, ha aconsejado al Gobierno que "se deje ayudar" ante la situación económica que vive el país. "No puede ser 'esto son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas'", se ha quejado la 'número dos' de Feijóo.

"Aquí estamos, queda tiempo y lo que esperamos es que el Gobierno se ponga en contacto con nosotros para abordar medidas que son positivas para los españoles y que no hay que seguir esperando", ha enfatizado.

En este sentido, Gamarra ha señalado que el PP espera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté "dispuesto a hablar y abordar la situación que tienen los españoles encima de la mesa" ante una inflación del 10,2%.

AL DEBATE DE LA NACIÓN CON "VISIÓN CONSTRUCTIVA"

Asimismo, Gamarra ha defendido que el Debate sobre el estado de la Nación que se celebra la próxima semana en el Congreso --después de siete años-- se centre en el estado real de los españoles y ha señalado que el PP acudirá con "visión constructiva".

Gamarra ha indicado que los españoles ven cómo no llegan a final de mes y no hay soluciones por parte de un Gobierno "cada vez más débil y que se ha convertido en un lastre para la economía y el futuro". "Estamos en manos de un Gobierno obsesionado con resistir, pero no volcado en gobernar", ha sentenciado.

Además, después de las disputas internas entre PSOE y Podemos, ha advertido de que "si eres incapaz de gobernar tu casa, difícilmente vas a poder gobernar un país como España". Además, ha señalado que "la pregunta que hay que hacerse es si España está mejor" quecuando Sánchez llegó al poder, y la respuesta es que "está peor".