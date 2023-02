El PP exige el cese de Juan Manuel Serrano al frente de Correos por las pérdidas millonarias de la compañía

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El PP ha registrado una batería de preguntas en el Congreso pidiendo explicaciones por las "pérdidas millonarias" que Correos ha registrado desde 2019 bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y ha vuelto ha reclamar su cese y sustitución por un "profesional competente".

Con esta "ofensiva parlamentaria" de 44 preguntas, impulsada por el diputado Celso Delgado, el Grupo Popular busca acreditar que el nombramiento de Serrano "fue un error monumental" que ha abocado a la empresa al "borde de la bancarrota". También le achacan la "inexplicable descapitalización humana, la errada política de dar por muerta la correspondencia" y la "fallida política de diversificación e internacionalización" de la empresa, entre otros puntos.

Según el PP, en el periodo 2019-2021 las pérdidas antes de impuestos acumuladas fueron de 467,1 millones de euros, una cifra que asciende hasta los 676,9 millones si se tiene en cuenta el periodo de 2022. Otro punto en el que incide el principal partido de la oposición es en el de la deuda a largo plazo, que, según recuerda, en 2018 no existía y en 2022 y 2023 se cifra en 500 millones y 681 millones, respectivamente, cifras que los 'populares' califican de "totalmente insostenible".

El PP también indica que en 2022 la admisión de envíos de correspondencia ordinaria en Correos habría descendido un 17,4%, con una pérdida de 210 millones de envíos. A su vez, la admisión de envíos de correspondencia registrada habría descendido un 3,9%, con una pérdida de 5 millones de certificados. Por su parte, la admisión de envíos de marketing y publicidad habría descendido un 19%, con 39 millones de envíos menos y la admisión de publicaciones de Correos habría descendido un 10,8%, con una pérdida total de 5 millones de envíos.

APUNTAN A LA SEPI POR NO ACTUAR

Con estos datos, el Grupo Parlamentario Popular ha alertado de la "indolencia y negligencia" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que entiende que es conocedora de estas cifras y modo de gestión de Correos y, no obstante, no actúa "de modo que su responsabilidad in vigilando en estos pésimos resultados de la operadora postal pública es flagrante".

Asimismo, el PP se ha referido a unos supuestos bonus repartidos entre la alta dirección de Correos, que serían unos incentivos equivalentes al 20% de la nómina del directivo en algunos casos. Para los 'populares', esto resulta "inaceptable ética y políticamente", teniendo en cuenta las "pérdidas millonarias" registradas por la compañía.

En última instancia, la formación ha denunciado los "continuos cambios" realizados por la dirección de la empresa en la estructura central y periférica de Correos, que según el PP se basan en desplazar a los profesionales de la empresa para copar los puestos de responsabilidad por militantes y compañeros de viaje del PSOE.