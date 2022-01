El PP exige que los 22 ministros comparezcan en el Congreso ante la "arbitrariedad" y el "reparto a dedo" de los fondos

Gamarra dice que los hechos demuestran que "no hay reparto justo" y García Egea reclama criterios objetivos y no "en base al remitente"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado este miércoles que su partido exige que los 22 ministros del Gobierno comparezcan en el Congreso para explicar los criterios de reparto de los fondos europeos ante la "arbitrariedad" y la "discrecionalidad" que, a su juicio, se está produciendo con ese dinero. Además, ha indicado que la falta de "transparencia" y la "oscuridad" en esa gestión apuntan a que el Ejecutivo "tiene algo que ocultar".

Gamarra ha señalado que están conociendo hechos que "demuestran que no hay un reparto justo y objetivo" y ha recalcado que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "no debe olvidar" que los fondos no son del Gobierno sino de los españoles y deben gestionarse de manera "transparente" para ayudar a la recuperación, no buscando un "rédito electoral" y "discriminando" a algunas autonomías y municipios en función de color político.

En una rueda de prensa en el Congreso, la dirigente del PP ha subrayado que seguirán denunciando en España y en Europa la falta de transparencia y de control político con los fondos. Según ha dicho, la UE es "transparencia, objetividad, justicia, solidaridad" y "no hay nada más distantes de esos principios que la arbitrariedad y el reparto a dedo".

Gamarra ha asegurado que debe haber control parlamentario sobre ese dinero que España recibe de Europa y por eso el Grupo Popular quiere que comparezcan "todos los ministros" del Gobierno de España para que expliquen el grado de ejecución de los fondos en el 2021 a la vista de que ha sido "baja" y ese dinero no ha llegado "a la economía real".

Además, ha defendido que los 22 ministros expliquen en el Congreso "bajo qué criterio están llevando a cabo ese reparto" de los fondos con el fin de que "no se continúe en la arbitrariedad que hasta el momento está patente". "Deben dar cuanto antes explicaciones y reconducir la senda que ha iniciado", ha apostillado.

Dicho esto, ha señalado que la "falta de transparencia" por parte del Gobierno se ha visto en la "censura" de Moncloa a varios medios en un briefing sobre los fondos y por eso ha exigido la comparecencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para explique por qué se "excluyó a una parte de los medios de comunicación" de ese acto informativo.

"DESEQUILIBRIO" ENTRE COMUNIDADES

Al ser preguntada si el PP seguirá insistiendo en su ofensiva con los fondos después de que la vicepresidenta Nadia Calviño dijera desde Bruselas que no hay ningún problema, Gamarra ha emplazado a la también ministra de Economía a comparecer en sede parlamentaria para "dar las explicaciones oportunas" sobre la gestión de ese dinero.

Interrogada después si las CCAA del PP llevarán a cabo esa misma transparencia en la ejecución de los fondos, Gamarra ha hecho hincapié en la "gran diferencia" entre unas comunidades y otras porque ese dinero está llegando a administraciones gobernadas por el PSOE o sus socios. "¿No es curioso? ¿Qué está pasando? No es muy normal", ha exclamado, para añadir que hay "desequilibrio".

"Creo que hay muchas pruebas y muchas evidencias de que la gestión que está llevando a cabo el PSOE y Podemos desde el Gobierno en la gestión de los fondos públicos, bien a través de los fondos directos a empresas o de los fondos europeos, adolece de la transparencia, objetividad y criterio independiente", ha manifestado.

Por todo ello, ha dicho que el PP seguirá poniendo "negro sobre blanco" con un "control exhaustivo", de forma que cuando vean que hay "visos de reparto electoralista", lo denunciarán, de la misma manera que lo harán las autonomías y ayuntamientos gobernados por su partido "en virtud de los agravios" que están viviendo y con "pleno respaldo" de la dirección del partido. EL PP CITA EL CASO DE LOS ERE Y DE PLUS ULTRA

Para corroborar sus argumentos, Gamarra ha aludido al "escándalo" de los ERE y a lo ocurrido con la aerolínea Plus Ultra, después de que "53 millones de todos los españoles no fueran a pymes que necesitaban recursos para sobrevivir" sino a una empresa que estaba "en una situación de suspensión de pagos" y "no debiera haber recibido esa ayuda".

Gamarra ha dicho que su partido llegará "hasta el final" en el caso de Plus Ultra y pedirá "las responsabilidades políticas oportunas" en relación a la gestión de esos 53 millones de Plus Ultra porque éste es el "ejemplo más paradigmático de cómo gestiona el Gobierno de Pedro Sánchez".

GARCÍA EGEA: EL "REPARTO A DEDO" LLEVA AL "DESCRÉDITO"

Por su parte, en una visita a FITUR, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado también duramente la gestión de los fondos que está haciendo el Gobierno porque, según ha dicho, "los asigna en base al remitente y no al contenido".

Por eso, ha exigido al presidente del Gobierno que rectifique y ponga en marcha una agencia para controlar los fondos europeos para evitar que los proyectos se asignen "a dedo" por el presidente, algo que, a su entender, lleva a España al "más absoluto descrédito dentro y fuera de España".

"Si lo quieren hacer a través de una agencia, brindamos al Gobierno la idea planteada por Pablo Casado, y si lo quieren hacer por procedimiento normal, que se sigan criterios objetivos, porque estamos viendo cómo se dañan sectores productivos", ha manifestado, para añadir que los fondos deberían utilizarse para "impulsar el empleo y mejorar la productividad del país".