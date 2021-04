El PP exige a Sánchez escuchar el "clamor" de las CCAA y reunir la Conferencia de Presidentes ante el fin de la alarma

Montesinos le pide no caer en el "error de mirar para otro lado" por un "puñado de votos" porque esto "no va de colores políticos"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reclamado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que escuche el "clamor" de las comunidades autónomas y convoque de urgencia la Conferencia de Presidentes para buscar una alternativa ante el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. A su entender, no puede caer en "el error de mirar para otro lado" pensando en un "puñado de votos" porque esto "no va de colores políticos" sino de "defender el interés general.

Así se ha pronunciado Montesinos, acompañado por la vicesecretaria de Sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, tras visitar una mesa electoral del PP junto al candidato Carlos González, a cuatro días de las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

Tras subrayar que desde hace un año Pablo Casado "tiende la mano" al Gobierno para articular un plan b jurídico alternativo al estado de alarma, Montesinos ha solicitado a Sánchez que no "caiga en el terrible error de mirar para otro lado y hacer como si no pasara nada".

"SÁNCHEZ YA VA MUY TARDE"

Además, el dirigente del PP ha reclamado a Sánchez que "escuche el clamor" de las comunidades autónomas, ya que, según ha señalado, varios presidentes autonómicos, y no solo los del PP, han pedido ser escuchados, que se reúna de urgencia la Conferencia de Presidentes y que se articule esa alternativa jurídica al estado de alarma.

"Sánchez ya va tarde, va muy tarde", ha proclamado Montesinos, para añadir que hay "muchos españoles que se preguntan por qué Pedro Sánchez mira para otro lado y no escucha al primer partido de la oposición".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha achacado esa actitud del Gobierno a que cree que diciendo "no" a Casado y a las CCAA puede ganar "un puñado de votos" y ha subrayado que es una "gran irresponsabilidad" porque esto "no va de colores políticos" sino de "defender el interés general".

"LA PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO DE SÁNCHEZ"

Al ser preguntado si el PP apoyaría una prórroga del estado de alarma como han defendido algunos presidentes autonómicos, Montesinos ha asegurado que "el escenario del PP no el estado de alarma" y ha añadido que "la pelota está en el tejado de Sánchez". "No trabajamos en otra hipótesis que no sea ese plan b jurídico", ha enfatizado

"Habrá que preguntar a Sánchez si, por un puñado de votos, considera que es positivo para España que las Comunidades Autónomas se vayan al 9 de mayo con tanta inseguridad jurídica", ha manifestado, para criticar que el presidente del Gobierno "no descuelgue el teléfono" para llamar a Pablo Casado y llegar a un pacto de Estado en este asunto y dar seguridad jurídica a todos.