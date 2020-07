PP exige a Sánchez que explique qué ha "pactado bilateralmente", en la "penumbra", con Urkullu

MÁLAGA, 31 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique qué ha "pactado bilateralmente", en "la penumbra", con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, que anunció que no acudiría a la Conferencia de Presidentes que se celebra en San Millán de la Cogolla (La Rioja) y finalmente sí lo ha hecho.

Así se ha pronunciado el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, durante su intervención en la Escuela de Verano del PP de Málaga, donde ha señalado que desde el País Vasco están llegando informaciones de que Urkullu ha acudido finalmente a la Conferencia de Presidentes porque se "han pactado bilateralmente con el Gobierno una serie de cosas".

En este sentido, ha exigido a Pedro Sánchez que explique qué "pactado en la penumbra" con el lehendakari y por qué no se ha negociado en el marco de la Conferencia de Presidentes.

"Le exijo a Pedro Sánchez transparencia y que defienda la igualdad de todos los españoles, porque todos somos iguales", según ha sentenciado Montesinos, quien ha garantizado que si el jefe del Ejecutivo español no quiere defender esa igualdad de todos los españoles, los presidentes autonómicos del PP sí lo van a hacer en la Conferencia de Presidentes.

Ha manifestado que el Gobierno central tiene que dejar de estar "de brazos cruzados" ante la situación que se está viviendo actualmente en España, porque no se entiende que no tenga un plan ante los rebrotes de casos de coronavirus y que siga yendo por detrás de los acontecimientos.

Montesinos ha indicado que este país requiere que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga sobre la mesa un plan B jurídico claro que dé confianza y certidumbre a todas las comunidades y un plan de choque económico, sobre todo, tras los durísimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la caída del PIB.

Se ha mostrado convencido de que los españoles están "indignados" con un presidente del Gobierno que está "mirando para otro lado" ante esta crisis y que no deja de "mentir". Ha recalcado que el Gobierno central tiene que dejar ya de "mentir" y se ha preguntado si alguien no va a "asumir responsabilidades políticas" por tantas "mentiras", como lo ocurrido con el comité de expertos "fantasma" que "no existe".

Pablo Casado ha señalado que Pedro Sánchez tiene que elegir entre la "radicalidad" de sus socios de gobierno y la "moderación y centralidad". Si opta por esto último, según ha apuntando, tiene la mano tendida del PP para llegar a acuerdos y pactos de estado que ayuden a sacar a España de la actual crisis.

"Pedimos al Gobierno que escuche a Pablo Casado (presidente del PP) y coja su mano tendida", según ha indicado el vicesecretario popular, quien ha recordado que el PP ya ha puesto sobre la mesa el plan "Activemos España", que recoge medidas como extender hasta el 31 de diciembre el pago de los ERTE, con especialatención a los sectores más afectados por la pandemia (turismo, hostelería, industria y comercio), y la bajada de impuestos.

Ha insistido en demandar al Ejecutivo nacional "cooperación" con las comunidades autónomas, que deje de "mirar para otro lado" ante los rebrotes que se están produciendo, transparencia, igualdad de todos los españoles y que "deje de mentir".

Montesinos ha señalado que aunque ahora salgan miembros del PSOE o del Gobierno acusando al PP de "crispación", su partido tiene la responsabilidad de decir la verdad a todos los españoles y denunciar lo que el Ejecutivo está haciendo "mal". "La verdad es que el Gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias", ha sentenciado.

Por el contrario, según el dirigente popular, el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno sí lo ha estado, ha hecho sus deberes y ha ido por delante de los acontecimientos, "dando ejemplo al conjunto de los españoles". Ha manifestado que si quiere alguien ver lo que Pablo Casado hará cuando llegue al Gobierno de España, que se fije en lo que está haciendo Moreno al frente de la Junta de Andalucía, que es la "mejor marca del PP a nivel nacional".