PP exige a Sánchez que actúe la Fiscalía contra los 37 condenados en listas de Bildu y se desmarca de la vía de Vox

Gamarra dice que hasta el PNV ha sido "más contundente" que el PSOE y pide a Sánchez aclarar si Bildu seguirá siendo su "socio preferente"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que utilice las herramientas de la que dispone el Estado, como la Fiscalía y la Abogacía del Estado, para impedir que concurran a las elecciones los otros 37 condenados por terrorismo. Además, se ha desmarcado de la vía de Vox, que ha registrado una iniciativa para que se aplique la Ley de Partidos y el Congreso inste la ilegalización de Bildu.

"Cuando llegue ese debate lo analizaremos, pero nosotros estamos valorando otro tipo de iniciativas y, sobre todo, iniciativas para que se camine en otra dirección y que sea el propio Gobierno quien tenga que tomar decisiones", ha declarado Gamarra al ser preguntada expresamente qué hará el PP ante esa iniciativa de Vox para ilegalizar a Bildu.

Tras admitir que el PP está consultando con expertos y juristas ante esas listas de Bildu, Gamarra ha criticado que a día de hoy el Gobierno que preside Sánchez no haya hecho una "consulta clave" a la Abogacía del Estado y la Fiscalía para que se pronuncien sobre las listas de Bildu.

"Exigimos que los instrumentos del Estado se utilicen para analizar esta situación e instamos al Gobierno a que lo haga", ha demandado, para añadir que Sánchez "no los utiliza" porque "depende de Bildu" para seguir en Moncloa y está "atado de pies y manos" a esa formación.

"Quien debe dar ese primer paso es el presidente del Gobierno, el gobierno de España, consultando a la Abogacía del Estado sobre este asunto y también consultando sobre la posibilidad de reformas legislativas si estas son necesarias", ha abundado.

DICE QUE LOS 7 CANDIDATOS DE BILDU ACTÚAN POR "ELECTORALISMO"

Después de que siete candidatos de Bildu condenados por delitos de sangre hayan renunciado a concurrir a las elecciones, Gamarra ha señalado que este primer paso se ha conseguido gracias a la "presión" de las victimas, pero ha recordado que hay otros 37 condenados por terrorismo en esas candidaturas.

Gamarra ha indicado que ese paso no se da por "convencimiento" sino que renuncian por "electoralismo" porque ninguno de ellos ha condenado la utilización del terrorismo ni ha colaborado con la Justicia para esclarecer atentados de ETA.

Dicho esto, ha recalcado que es un paso "insuficiente" porque "hay 37 terroristas más en las listas que Bildu presenta a las próximas elecciones municipales", algo que, según ha dicho, "no es presentable".

Tras resaltar que tampoco "es presentable" que Bildu siga siendo el partido en el que "se apoya Pedro Sánchez para garantizar su gobernabilidad", ha destacado que el actual lenhendakari y el PNV han sido "más contundentes" que el PSOE, que "ha buscado en todo momento no ofender a Bildu porque va a seguir teniéndolos de socio". A su juicio, la actitud del PSOE, que se ha dedicado a "atacar al PP por denunciar la indignidad" que se estaba produciendo, es "peor que la equidistancia".

PREGUNTA A SÁNCHEZ SI BILDU SEGUIRÁ SIENDO SU SOCIO PREFERENTE

En este sentido, ha señalado que la pregunta que se hacen los españoles es si Pedro Sánchez "va a seguir manteniendo como socio preferente a Bildu", una cuestión que, según ha dicho, debe responder a los ciudadanos. Según ha añadido, el 28 de mayo también se elige "qué país queremos y qué democracia queremos" tras una legislatura en la que Sánchez ha "blanqueado" a Bildu.

Al ser preguntada si cree que esos 7 candidatos de Bildu realmente renunciarán a su acta, Gamarra ha restado credibilidad a esas palabras. "La palabra de un condenado por terroimso nunca me la creo. Habrá que verlo pero los hechos están ahí", ha manifestado.

En cuanto a si el PP está dispuesto a presentar alguna denuncia, ha reconocido que su partido está a la espera de que se resuelva la denuncia que ha planteado la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia y que respaldan. "Creemos que es importante ver la resolución que desde la Audiencia Nacional se tiene que emitir en relación a la denuncia que ya se ha planteado", ha apostillado.

Fuentes del PP han precisado después en que la vía de Vox para la ilegalización de Bildu no es la suya y que el PP apuesta por que actúe la Abogacía y la Fiscalía. Además, las mismas fuentes han recordado que cuando se ilegalizó Batasuna el Gobierno ya había empezado a actuar, con apoyo del PSOE y que, una vez iniciadas esas acciones, PSOE y PP y se unieron en el Congreso para apoyar la ilegalización. A su entender, ése es el espíritu de la Ley de Partidos y del Pacto Antiterrorista que los 'populares' apuestan por preservar.

Los 'populares' han reiterado que están consultando con expertos y han reconocido que, si la juntas electorales revisaron que se habían cumplido las condenas y no pusieron tachas a las candidaturas de Bildu, es legal. Otra cosa es que sea "indecente", han resaltado las mismas fuentes.

AFEA A SÁNCHEZ SU AUSENCIA DE UNA CUMBRE DE APOYO A UCRANIA

Por otra parte, Gamarra ha criticado que Pedro Sánchez no haya asistido este martes a una cumbre de apoyo a Ucrania que organiza el Consejo de Europea y a la que asistirán 40 jefes de Gobierno, dado que, según ha subrayado, él "no se presenta en teoría a estas elecciones del 28 de mayo" y "no es candidato".

"Esta es una cumbre importante por la trascendencia que tiene. Son 46 los Estados miembros del Consejo de Europa, ninguna de las grandes democracias europeas va a faltar y si falta España es porque el presidente del Gobierno está haciendo campaña electoral en vez de estar asumiendo sus responsabilidades", ha manifestado, al ser preguntada por esa ausencia de la que se ha hecho eco el diario ABC.

En este sentido, Gamarra ha subrayado que es "perfectamente compatible" acudir a esa cumbre y "cumplir con sus responsabilidades". "Lo que queda claro es que Pedro Sánchez está en disposición de utilizar todos los instrumentos del Estado para hacer campaña, pero no para cumplir con sus funciones también como presidente del Gobierno en las instituciones donde España debe de estar y tiene mucho en lo que tiene que ver", ha finalizado.