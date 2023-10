El PP exige a Yolanda Díaz y los demás miembros del Gobierno una "condena rotunda" ante el "ataque terrorista" de Hamás

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha criticado este lunes la "falta de contundencia" por parte del Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez ante lo sucedido en Israel y ha exigido este lunes a todos sus miembros, en especial a la vicepresidenta Yolanda Díaz, una "condena rotunda" ante el "ataque terrorista" de Hamás.

"Creemos absolutamente necesario que en las próximas horas se produzca una condena rotunda por parte de todos y cada uno de los miembros del Gobierno en relación al ataque terrorista de Hamás sobre Israel, singular y especialmente por parte de la vicepresidenta en funciones, y que aspira a repetir en su cargo", ha reclamado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del Comité de Dirección del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo ha criticado la "dependencia" de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que "tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás", algo que, según ha dicho, está "provocando esta falta de contundencia" por parte del Ejecutivo en funciones. Según ha dicho, los españoles no tienen "por qué soportar semejante vergüenza" y "semejante imagen internacional"

SE QUEJA DE LA FALTA DE INFORMACIÓN AL PP

Además, Sémper ha señalado que lo que está sucediendo no es una cuestión territorial sino que afecta a los valores occidentales y ha subrayado que Hamás "como organización terrorista yihadista, vulnera los derechos fundamentales de las mujeres en Gaza, en Cisjordania y en todo Oriente Medio", así como "los derechos fundamentales de los homosexuales y de las lesbianas en Gaza y en todo el territorio". "Y ante esto no caben medias cintas, no vale ser feminista de vía estrecha", ha advertido.

Además, Sémper ha señalado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado de que hay dos españoles desaparecidos pero ha criticado que hasta ahora "nadie del Gobierno" se haya puesto en contacto con el Partido Popular "para informar sobre esta circunstancia" cuando "está en funciones" y el PP es el "ganador" de los comicios. A su entender, ese contacto debería producirse por respeto institucional.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))