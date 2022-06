El PP expresa su apoyo a la OTAN y avisa que los jefes de Estado sabrán que "medio Gobierno" de Sánchez está en contra

Pons se queja de que Sánchez no haya consultado con el PP el decreto anticrisis, un "parche" aunque "copia" un par de medidas de Feijóo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha expresado públicamente este lunes su "compromiso" con la OTAN ante la Cumbre que la Alianza Atlántica va a celebrar en Madrid y ha contrapuesto su respaldo a la división dentro del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos porque hay "medio Gobierno" que no apoya a esa organización.

"El PP muestra su apoyo a la Cumbre que se va a desarrollar en Madrid durante esta semana. Y nuestra oferta de pacto de Estado sobre la OTAN sigue sobre la mesa", ha asegurado el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

En una comparecencia ante los medios tras el comité de dirección del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, González Pons ha expresado el apoyo de su partido a la Alianza, sus socios y la ampliación a países como Suecia y Finlandia.

"Cuando lleguen los jefes de Estado extranjeros sabrán que hay medio Gobierno que no apoya a la OTAN y que el partido de la oposición ha hecho una oferta de pacto de Estado para apoyar al medio Gobierno que sí está a favor de la OTAN", ha enfatizado, para quejarse de que el Ejecutivo no ha respondido a su oferta de pacto.

¿EXTENDER EL PARAGUAS DE LA OTAN A CEUTA Y MELILLA?

González Pons ha señalado que el PP quiere dejar claro que cuando Feijóo llegue a Moncloa el apoyo a la Alianza Altántica "permanecerá inquebrantable" y "no habrá cambio de posición de España aunque haya un cambio de Gobierno". "No pueden decir lo mismo los socios del Gobierno de Sánchez", ha exclamado.

Al ser preguntado cómo valora que se extienda el paraguas de protección de la OTAN a Ceuta y Melilla, el dirigente del PP ha señalado que eso "está por ver" porque ahora solo han visto una "filtración" sobre eso pero "no el nuevo concepto estratégico" de la Alianza Atlántica.

En este sentido, y ante esa información del diario El País acerca de que el Concepto Estratégico de Madrid incluirá la defensa de "la soberanía e integridad territorial" de los aliados como misión de la Alianza, ha indicado que "falta ver que la Alianza Atlántica entienda que eso afecta a Ceuta y Melilla" porque "integridad territorial también podría referirse a los movimientos separatistas".

EL DECRETO ANTICRISIS "DEJA FUERA A LAS CLASES MEDIAS"

Por otra parte, González Pons ha asegurado que el comité de dirección del PP también ha analizado hoy el nuevo decreto de medidas urgentes que aprobó el Gobierno el sábado y que, a su juicio, "constata el fracaso del Gobierno" porque "en tres meses ha tenido que aprobar dos decretos" y "el primero ni siquiera ha empezado a tramitarse como Ley".

El dirigente del PP ha subrayado que ese decreto "deja fuera de la protección a las clases medidas españolas" porque "no hay ninguna medida para quienes cobran menos de 40.000 euros". "De hecho, no hay ninguna rebaja en el IRPF como habíamos demandado ni hay ninguna medida estructural ni modificación del Presupuesto", ha asegurado, para quejarse que el Gobierno no cambie sus cuentas públicas.

A su entender, el decreto se basa en "parches". "A base de poner parches cuando se rompe una barca es cuando la barca termina por hundirse", ha avisado, para quejarse de que no haya habido ninguna consulta por parte del Gobierno al Partido Popular, pese a que ha "copiado" alguna medida como "las ayudas de 200 euros y la rebaja del IVA de la energía".

"Son unas medidas que en este momento tienen toda la pinta de ser más un parche que una verdadera reforma", ha subrayado, para recalcar que hay "insistencia en los errores" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Al ser preguntado cuál será la posición de voto del Grupo Popular ante ese decreto anticrisis, si votará en contra o se abstendrán, González Pons ha señalado que el partido aún no ha fijado posición. Ha admitido que aunque incluye algunas medidas del PP también presenta "graves deficiencias". "Cuando conozcamos mejor algunos desarrollos del decreto, acabaremos fijando posición", ha apostillado.