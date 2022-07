El PP extremeño reclama a Sánchez que diga cuándo estará la región conectada con Madrid a través de un "AVE de verdad"

MÉRIDA, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que diga cuándo estará la región conectada con Madrid a través de un "AVE de verdad".

Además, ha considerado que el viaje inaugural que se producirá este lunes del tren de altas prestaciones en la región es una "inauguración bastante inapropiada", ya que, junto a coincidir con la "fatalidad" de los incendios en la comunidad, lo que se inaugura este lunes "no es el AVE extremeño".

En este sentido, ha asegurado que una representación "justa y suficiente" del PP extremeño asistirá a dicho acto "única y exclusivamente" por "respeto" a la Casa Real, ya que acudirá Su Majestad el Rey Felipe VI.

"Estamos cansados de pedir respeto a Extremadura y nosotros vamos a devolver ese respeto y vamos a dar ese respeto a nuestro Jefe de Estado", ha asegurado.

María Guardiola ha realizado estas declaraciones este lunes en Mérida tras la primera reunión del Comité de Dirección salido del Congreso del PP de Extremadura celebrado este fin de semana y en el que fue elegida presidenta de los 'populares' extremeños.

"Por más que se empeñen en vender el AVE oficialmente como ha hecho el ministerio con sus invitaciones este tren diésel de segunda mano lo que es es el incumplimiento de una promesa", ha aseverado, quien ha demandado al presidente del Gobierno que haga "propósito de enmienda" en su visita a Extremadura.

Así, ha reclamado a Sánchez que diga cuando estima el Gobierno de España que va a estar comunicada la región con Madrid a través de un AVE "de verdad", al tiempo que ha afeado que el tren que se ofrece a Extremadura no es el que le "prometieron", ya que, como ha sostenido, no es AVE, no circula ni siquiera a 100 kilómetros por hora de media y en algunos tramos va por vía antigua.

También ha considerado la presidenta del PP extremeño que Sánchez acude a la región a "culminar su pantomima" en relación al tren aunque a la vista de los incendios "dramáticos" que asolan a la región "se ha visto en el compromiso" también de visitar la zona y "buscar la foto".

Además, también ha lamentado que el presidente del Ejecutivo nacional ha querido hacer un "todo en uno" al también aprovechar para participar, en Navalmoral de la Mata (Cáceres), en la presentación del proyecto de la gigafactoría de baterías.

En su opinión, este hecho demuestra que tanto Pedro Sánchez, como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, están "bastante nerviosos", en "modo campaña" y en "modo pánico" al vender "muchas promesas" y ponerse "medallas".