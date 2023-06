PP facilitará los gobiernos de Vitoria y Álava, pero no apoyará su gestión si el PNV aspira a Laguardia y Labastida

Oyarzabal afirma que tendrán "las manos atadas" en el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación si pactan con EH Bildu en las dos localidades

VITORIA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular en Álava, Iñaki Oyarzabal, ha asegurado que su partido facilitará "sin contrapartidas" que la socialista Maider Etxebarria sea la próxima alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, así como que el jeltzale Ramiro González vuelva ser diputado general de Álava, pero ha advertido de que esos gobiernos "tendrán las manos atadas" si el PNV presenta sus candidaturas en las localidades alavesas de Laguardia y Labastida, al considerarlo "un acuerdo con EH Bildu".

"Es una línea roja. Es incomprensible que haya quien piense que se puede acordar con el PP para que no gobierne Bildu en unas instituciones y el último día se esté pactando con Bildu para que no gobierne el PP. Esperamos que haya un posicionamiento público de respeto", ha apelado directamente Oyarzabal al PNV.

El presidente de los populares alaveses ha realizado una rueda de prensa, este martes en Vitoria-Gasteiz, para trasladar el acuerdo alcanzado por el comité ejecutivo del PP en Álava.

Oyarzabal ha sido muy claro al asegurar que el "PP permite que haya una alcaldía socialista en Vitoria". "Esa opción ya está tomada", ha garantizado al respecto, para explicar que "ese acuerdo sirve para investir al próximo diputado general", en relación a Ramiro González.

COMPROMISOS POLÍTICOS

"Hacemos una oferta sincera y generosa, pensando en Vitoria y Álava, más que en las siglas políticas", ha expuesto en este sentido. El presidente del PP en Álava ha explicado que su partido planteó "su disposición abierta a participar de los gobiernos" en ambas instituciones al PNV y PSE, que han declinado esta oferta.

Una vez descartado este punto, el PP tiende su mano para "acordar compromisos políticos" a lo largo de la legislatura. Unos compromisos que no ha querido desvelar, ya que "forman parte de las negociaciones", pero que ha dejado entrever alrededor de "una reforma de la política fiscal" u acuerdos "en materia energética e industrial y apoyo a los autónomos".

En este sentido, Oyarzabal ha pedido que PNV y PSE "hagan una reflexión", ya que "han perdido su mayoría en Álava". "No tiene ningún sentido que las cosas sigan igual, su acuerdo no suma y no garantiza la gobernabilidad en las instituciones alavesas. No sirve en Vitoria ni Álava", ha evidenciado, para exponer que "hemos iniciado conversaciones con PNV y PSE para tratar de buscar un terreno de entendimiento y acuerdo para garantizar mayorías en Vitoria y la Diputación".

"ATADOS DE MANOS"

Oyarzabal ha garantizado que tanto Etxebarria como González liderarán las instituciones en Vitoria-Gasteiz y Álava, pero ha querido dejar claro que "si se negaran" a acordar compromisos con el PP o "despreciaran al PP, condenarán a Vitoria y Álava a cuatro años más de parálisis y pérdida de oportunidades".

"El PNV y PSE es ahora una coalición más débil. Sin el apoyo del PP tienen las manos atadas para sacar adelante cualquier norma foral o los propios presupuestos", ha puesto como ejemplo.

En este punto ha querido ser muy claro al ligar su apoyo a la gestión en ambas instituciones a que el PNV no acuerde con EH Bildu para gobernar en las localidades alavesas de Laguardia y Labastida, donde el PP ha resultado ser la fuerza más votada.

El presidente del PP en Álava se ha mostrado "convencido de que el PNV no va a poner en riesgo la gobernabilidad de Vitoria y Álava" con acuerdos con EH Bildu en otros municipios del Territorio. Una posibilidad que el PP ha calificado de "línea roja" a la hora de facilitar la futura gobernabilidad de las instituciones.

Respecto a las declaraciones efectuadas este martes por el candidato jeltzale, Raúl García Ezquerro, para gobernar en Laguardia, Oyarzabal ha explicado que se trata de "un calentón" y que es algo que no lo ha confirmado oficialmente el partido.

"El PNV no lo ha confirmado, lo ha dicho un señor en una entrevista. Pido prudencia a todos, porque el PNV no lo ha confirmado de manera oficial", ha concluido.