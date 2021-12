PP y Foro intentarán la próxima semana que el Congreso frene la extensión de los peajes

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El PP y Foro Asturias defenderán esta semana ante el Pleno del Congreso sendas mociones con las que quieren que la Cámara obligue al Gobierno a que renuncie a su plan de aplicar un sistema generalizado de peajes o pago por uso en las autovías y carreteras de alta capacidad.

Esas mociones, a las que ha tenido acceso Europa Press, son consecuencia de los debates del pasado miércoles con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y se someterán a votación en el Pleno de la Cámara Baja de esta semana.

En la interpelación, Sánchez reconoció que no iba "eludir la responsabilidad", pero subrayó que no aprobará un sistema de peajes "que no pase por el diálogo y por el consenso". Pese a tener en la agenda esta extensión de los peajes, al igual que lo hiciera su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, el proyecto no cuenta siquiera con el acuerdo con su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

LOS COMPROMISOS PENDIENTES CON EL SECTOR

En su escrito, los 'populares' exigen al Gobierno enviar a la Comisión Europea una rectificación del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia que elimine esta medida relativa al establecimiento de un sistema de pago por uso en las carreteras, dentro de una batería de medidas en el transporte por carretera.

Así, también piden una cláusula de revisión del coste del combustible y cualquier medida para paliar la "alarmante" subida del mismo, la construcción de áreas de descanso seguras para profesionales, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno con el Comité Nacional de Transportes por Carretera que siguen pendientes.

Recordando que este incumplimiento es el que motiva la huelga patronal en el sector, recuerdan que el Ejecutivo se comprometió a abordar la problemática de la carga y descarga, que no tienen por qué ser labor del transportista y que muchas condiciones que se ven obligados a aceptar no son "admisibles", así como no implantar ninguna euroviñeta a los profesionales sin el consentimiento del sector.

NO APLICAR PEAJES Y SUSPENDER LOS ACTUALES

Por otro lado, la moción de Foro pide al Gobierno que decline la aplicación del nuevo peaje o tarificación por uso de autovías y autopistas, pues "supondría un perjuicio para la economía de España y un nuevo gasto de importante impacto socioeconómico para todos los ciudadanos".

Asimismo, pide planificar con urgencia la supresión de "los discriminatorios peajes" del eje radial con Madrid, que incluye la AP-6, Villalba-Adanero, y la AP-66, autopista del Huerna.