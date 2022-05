El PP de Granada pide el apoyo del resto de fuerzas políticas de la provincia al plan económico y fiscal de Feijóo

GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

Los 'populares' Carlos Rojas, diputado nacional por Granada, y Jose Antonio Robles, senador, han pedido al resto de fuerzas políticas de la provincia que recapaciten e insten a sus dirigentes nacionales a sumarse y apoyar el plan económico y fiscal remitido a finales de pasado mes de abril por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Moncloa.

En dicho documento se detallan medidas para racionalizar el gasto burocrático, una bajada de impuestos a las clases medias y bajas como compensación del aumento de la inflación, el rediseño de los fondos europeos para hacerlos más útiles y emprender reformas estructurales para incentivar la actividad económica. El objetivo, instar al Gobierno a bajar los impuestos a familias con rentas inferiores a los 40.000 euros, han señalado desde el partido en un comunicado.

"No es comprensible que el presidente del Gobierno no haya entendido que es necesario para todos los granadinos y españoles este Plan que el PP le ha puesto sobre la mesa y que ha rechazado de facto", ha dicho Rojas que no comprende, asegura, "la incapacidad de Pedro Sánchez para comprender y atajar la delicada situación económica que tiene contra las cuerdas a miles de familias".

Para el diputado nacional, la actitud de Sánchez, "con un Gobierno dividido", evidencia "su incompetencia para velar por los intereses generales, negándose a dialogar para encontrar soluciones que eviten una crisis económica similar a la vivida con Rodríguez Zapatero que tuvo que solucionar un gobierno del PP".

Por su parte, el senador granadino ha manifestado que los 'populares' seguirán "con la mano tendida para continuar ofreciendo soluciones en beneficio del interés de todos los españoles". "Lo que no es de recibo es que el Gobierno haya aumentado la recaudación como consecuencia del incremento de los precios y no tenga la capacidad de devolver a los ciudadanos lo que están pagando de más", ha afirmado Robles que pone en valor "la estabilidad política y económica que representa y ofrece Núñez Feijóo".

Para Robles, los últimos acontecimientos denotan "la ineptitud de Sánchez"; y ha recordado que el PP "seguirá intentando que dé un paso atrás recapacitando por el bien de todos" para reducir el gasto superfluo del Gobierno devolviendo a los ciudadanos el incremento de la inflación, reduciendo el IVA del gas y la energía en pro del crecimiento.

Por último, ambos han abogado porque el resto de diputados y senadores por la provincia de Granada pongan fin a esta negativa y acepten que el plan en defensa de las familias, "cuyo único objetivo es dar alternativa a un rumbo equivocado con medidas realistas que fortalecen el presente y el futuro económico de los españoles".