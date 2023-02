PP: "El IMV ha sido la medida más propagandística del Gobierno de PSOE-Podemos y la que a menos personas ha llegado"

Afirma que "ocho de cada diez ayudas son rechazadas y hay un atasco de más de 100.000 peticiones"

La senadora del PP, Violante Tomás, ha remarcado hoy que "el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha resultado un fracaso al ser la medida más propagandística del Gobierno de PSOE y Podemos y a la que personas ha llegado", según informaron fuentes 'populares' en un comunicado.

En este sentido, Tomás ha subrayado que, a pesar de que se presentó como la solución a los problemas de las personas más vulnerables, "continua el cuello de botella con más de 100.000 peticiones atascadas, además de que ocho de cada diez ayudas son rechazadas".

"La improvisación del Gobierno social-comunista es continua y lo más grave es que el ministro Escrivá ha dejado en el cajón del ministerio 700 millones de euros del presupuesto destinado a esta prestación en 2022", ha incidido Tomás, para remarcar que esto "es lo que pasa cuando para un Gobierno no es prioritario una gestión eficaz, sino el titular en los periódicos o y la propaganda política".

"Los socialistas no pueden dar ninguna lección en materia de protección social porque desprotegen a las personas más vulnerables por el laberinto burocrático de esta prestación", ha alertado Tomás, para añadir que "el escudo social no puede ser un mero eslogan de un Gobierno que es incapaz de reparar las grietas de esta medida estrella porque no se logra que llegue a quien verdaderamente más lo necesita".