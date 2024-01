El PP insiste en cuestionar la imparcialidad del TC y admite que Pons rectificó sus palabras al no estar "fino"

Gamarra y Tellado denuncian una "estrategia de colonización de todas las instituciones" para "ponerlas al servicio del PSOE y Sánchez"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, han insistido este miércoles en cuestionar la "imparcialidad" del Tribunal Constitucional tras los nombramientos de Pedro Sánchez, como Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia, o Cándido Cónde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. A su entender, hay una "estrategia de colonización de todas las instituciones" para "ponerlas al servicio del PSOE".

Además, han señalado que el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, "rectificó" y "matizó" sus palabras --tras calificar al Tribunal Constitucional de "cáncer del Estado de Derecho-- al asumir que su reflexión no fue acertada y no estar "fino" en sus manifestaciones.

González Pons retiró sus palabras alegando que la comparación que había hecho sobre el TC con un "cáncer del Estado de Derecho" no había sido "afortunada". "Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las palabras que sufren o han sufrido esa enfermedad. En el PP sí sabemos reconocer un error", ha apostillado.

GAMARRA: NO HA BUSCADO PERFILES INDEPENDIENTES EN EL TC

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha puesto en valor esa "rectificación" de González Pons, ya que, a su juicio, "dice mucho" de él porque no están "habituados en política" a hacerlo. A su entender, es "necesario cuando uno no está fino en algunas declaraciones".

En cuanto a si fue la dirección nacional del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo la que le obligó a rectificar, Gamarra ha asegurado que es el propio González Pons "quien rectifica" a la "vista de el impacto que habían tenido" y ver "que no fueron afortunadas" sus palabras.

Al ser preguntada si se fían de la independencia e imparcialidad del TC, Gamarra ha criticado la "colonización" que ha llevado Sánchez en este tribunal "colocando" a personas que "provienen de su propio Gobierno", en alusión al exministro Juan Carlos Campo o el alto cargo de Moncloa Laura Díaz.

En su opinión, ése "no es el mejor de los caminos para garantizar la independencia del Tribunal Constitucional". "Creo que eso no se puede cuestionar y evidentemente eso no ayuda a la imagen de la imparcialidad del Tribunal Constitucional", ha apostillado.

En este sentido, ha echado en cara al presidente del Gobierno que, en vez de "buscar perfiles de incuestionable imparcialidad e independencia" para el Constitucional, haya situado dentro del mismo a quien "ha formado parte del propio Consejo de Ministros".

Según ha insistido, eso "cuestiona y pone en duda" su imparcialidad e independencia. Por eso, ha afirmado que es necesario "fortalecer y reforzar la independencia" del TC y del Poder Judicial que actúan como "contrapesos dentro de una democracia".

TELLADO: SÁNCHEZ HA TRATADO DE "CONTAMINARLO"

Por su parte, Tellado ha destacado que el propio Pons "matizó" sus declaraciones y "pidió disculpas a quien pudiese molestar". "A veces cuando hacemos comparaciones pues pueden no ser lo más adecuado, y creo que Esteban aclaró perfectamente sus palabras", ha apostillado en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.

Dicho esto, ha indicado que de "lo que nadie duda es que en el Tribunal Constitucional actual hay dos personas que provienen del Gobierno de Pedro Sánchez y nombradas a propuesta del PSOE", aludiendo al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que fue "fiscal General del Estado del señor Rodríguez Zapatero".

Además, ha recalcado que están viendo estos meses que el Gobierno de Sánchez "de forma premeditada y continuada ejerce injerencias sobre el Poder Judicial". "Y no lo digo yo, lo dice el Consejo General del Poder Judicial cuando se pronuncia en el nombramiento del del fiscal general del Estado o lo ha dicho el propio Tribunal Supremo cuando ha cuestionado el nombramiento de la señora Magdalena Valerio", ha destacado.

En este sentido, Tellado ha subrayado que "la realidad es que hay una estrategia de colonización de todas las instituciones del Estado" para "ponerlas al servicio del Partido Socialista y de Pedro Sánchez". Según ha agregado, eso lo han visto "de descarada" y, por tanto, "es normal que se dude de la imparcialidad del Tribunal Constitucional porque el primero que ha tratado de contaminarlo políticamente ha sido Pedro Sánchez" con sus nombramientos.

Al ser preguntado si el PP va a seguir recurriendo al TC, después de que Pons sugiriera la posibilidad de dejar de hacerlo con el actual tribunal, Tellado ha asegurado que su partido "va a recurrir a todas las instancias judiciales" y "a todos los procedimientos parlamentarios", utilizando "todos los resortes" a su alcance para "frenar el desatino que está llevando a cabo el Gobierno socialista".

SÉMPER: EL PP NO RENUNCIA A NINGUNA VÍA FRENTE A LOS "DESMANES"

Por su parte, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha indicado que "la diferencia entre los buenos políticos y los malos es que cuando se equivocan, pues rectifican". "Y yo entiendo que puede haber muchos matices y muchas valoraciones, pero ayer Esteban González Bons rectificó y asumió que esa frase o esa reflexión no era la acertada", ha apostillado en una entrevista en Antena 3.

En cuanto a si fue 'Génova' la que le exigió que rectificase, Sémper lo ha negado asegurando que el vicesecretario de Institucional "tiene la trayectoria", la "solidez política" y "el respeto de todo el partido como para que nadie haga falta que le diga que tiene que rectificar",

Además, y en línea con las palabras de Tellado, Sémper ha afirmado que se enfrentan a algo de "tal gravedad" y "entidad" con Sánchez, como la ley de amnistía, que el PP no renuncia "a ninguna de las vías que están a su alcance para intentar corregir los desmanes y los atropellos del Gobierno".