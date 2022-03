El PP insiste en sus "líneas rojas" y Vox asegura estar "preocupado" por la "ambigüedad" del presidente Moreno

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha afirmado que su formación tiene "líneas rojas que vamos a defender" a la hora de cerrar acuerdos de gobierno, al tiempo que el portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Manuel Gavira, ha reconocido sentirse "preocupado" por la "ambigüedad" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en relación a posibles acuerdos con el PSOE.

Así se han manifestado ambos portavoces en el transcurso del nuevo programa 'Andalucía a debate', conducido por la periodista Celia Díaz, en 7TV Andalucía, recogido por Europa Press, y en el que participaron, además, la diputada socialista Soledad Pérez; la portavoz del grupo de Cs, Teresa Pardo; y el diputado Ismael Sánchez, por Unidas Podemos.

Preguntados horas después de que se hiciera público el acuerdo in extremis entre el PP y Vox para el Gobierno de Castilla y León sobre la posibilidad de que este pacto se reproduzca en Andalucía, Nieto ha insistido en que "el PP quiere gobernar solo". "Si no se da ese resultado, buscaremos una solución que dé estabilidad y proyección de futuro a Andalucía en los términos que lo hemos hecho hasta ahora", ha reflexionado. En esta línea, el portavoz de Vox en el Parlamento ha asegurado que "vamos a salir a ganar. Si no ganamos, ya veremos. No vamos a pedir más que nadie, ni somos más ni menos que nadie", ha dejado claro.

Por parte de Cs, formación con la que gobierna el PP en Andalucía, su portavoz parlamentaria, Teresa Pardo, ha reiterado que Cs es la "única garantía para que en Andalucía no gobiernen ni los extremismos ni los populismos". Ha lamentado que en Castilla y León se haya "sacado a un socio leal" como Cs como resultado de una convocatoria electoral "sin causa ni justificación" y se ha mostrado "confiada" en que "vamos a volver a reeditar el pacto" con los populares en Andalucía.

Por parte del PSOE, su diputada Soledad Pérez ha asegurado que su partido "no hay notado ningún acercamiento" del presidente Juanma Moreno hacia los socialistas. "Es una pose de un Gobierno que no quiere parecer radical, de un presidente que se vende como moderado", ha apuntado, al tiempo que ha manifestado que el PP de Andalucía "ha pactado con Vox desde el primer momento". "Digan la verdad. Están deseando gobernar juntos", ha abundado. Por último, el diputado de Unidas Podemos, Ismael Sánchez, se ha mostrado convencido de que "habrá matrimonio sí o sí" y éste tendrá "unas consecuencias catastróficas".