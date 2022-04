PP insiste en reclamar al Gobierno que la tramitación del decreto anticrisis como proyecto de ley sea antes de julio

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha insistido en reclamar al Gobierno central que la tramitación como proyecto de ley del real decreto de medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Ucrania --cuya convalidación se someterá a votación este jueves en el Congreso de los Diputados-- tiene que ser antes de que acabe el actual periodo de sesiones, esto es, julio, para que las medidas sean efectivas lo antes posible.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Bravo (que también es consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía) ha explicado que si bien el Gobierno ha aceptado que ese real decreto, si finalmente fuera convalidado, se tramitaría como proyecto de ley, no ha asumido el compromiso de que esa tramitación sea en el presente periodo de sesiones.

Ha indicado que ese plazo es fundamental, ya que con el real decreto ley de gestión de los fondos europeos también se aceptó su tramitación como proyecto de ley, pero en cambio lleva "14 meses de bloqueo en el Parlamento".

Bravo, que no ha desvelado el sentido del voto del Grupo Popular, ha indicado que su partido dice "sí" a las propuestas que hay recogida en el real decreto ley, pero "si aceptan también las nuestras". "Ellos están en el no es no a lo que plantea el PP, y para negociar y acordar hay que acceder", según ha señalado el dirigente económico del PP, quien ha lamentado que la situación sea que "nosotros admitimos todo lo suyo, pero ellos dicen no a las propuestas del PP".

Ha señalado que en caso de que ese real decreto no prosperase hoy en el Congreso de los Diputados, la alternativa que tiene el Gobierno es volver a aprobar un nuevo texto, "asumiendo medidas del PP".

De otro lado, en cuanto al dato del IPC que se ha conocido este jueves y que se sitúa en el 8,4 por ciento, Juan Bravo ha indicado que, sin duda, el conjunto de la economía está sufriendo, mientras el Gobierno no está siendo capaz de ejecutar correctamente la parte de los fondos europeos.