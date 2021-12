El PP insta a Sánchez a explicar por qué mantuvo actos masivos como el 8M y pide a los partidos apoyar que se investigue

Montesinos dice que Díaz ha puesto "negro sobre blanco en la mentira de Sánchez" y qué debió dimitir al ver que nadie le hacía caso

El PP ha emplazado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a explicar por qué mantuvo actos "masivos" como las manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer a pesar de las "advertencias" de miembros de su Gobierno como Yolanda Díaz. Además, ha animado a los demás partidos del Congreso a apoyar la creación de una comisión de investigación porque "esto no va de colores políticos sino de respetar la memoria de los fallecidos".

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en el acto de homenaje a la Constitución organizado por el Gobierno madrileño, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto "negro sobre blanco en la gran mentira de Pedro Sánchez" con sus declaraciones sobre la pandemia.

En este punto, ha emplazado a Pedro Sánchez a explicar por qué mantuvo actos "masivos y aglomeraciones como las del 8M, a pesar de tener las alertas internacionales y de que miembros de su propio Gobierno se lo advirtieron".

"Sánchez tendría que responder hoy si tenía alertas internacionales encima de la mesa y si miembros de su propio Gobierno se lo se advirtieron, por qué mantuvo actos tan masivos como las manifestaciones del 8M pero también grandes aglomeraciones de personas en campos de fútbol", ha enfatizado.

PIDE QUE SE APOYE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL PP

Montesinos ha censurado que el Gobierno "mirara para otro lado y no hiciera nada". "¿Por qué Pedro Sánchez agachó la cabeza ante las advertencias de las alertas internacionales y de su propio gabinete?", se ha preguntado.

De la misma manera, tras las declaraciones de Yolanda Díaz, ha afirmado que la vicepresidenta debe responder a una pregunta "clara y directa": "Si sabía lo que iba a pasar, lo advirtió y Sánchez nole hizo caso, ¿por qué no dimitió?".

Además, el responsable de Comunicación del PP ha emplazado a los demás partidos del arco parlamentario a apoyar la comisión de investigación que va a reactivar el Grupo Popular en el Congreso porque "esto no va de colores políticos sino de respetar la memoria de los fallecidos y saber por qué el Gobierno miró para otro lado". "Emplazamos a todas las formaciones políticas a que esta vez sí permitan esa comisión de investigación", ha reiterado.

GAMARRA: EL GOBIERNO TIENE QUE ASUMIR RESPONSABILIDADES

De la misma manera, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Garrama, ha incidido en que el Gobierno "tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades. "Estamos ante una contradicción del propio Gobierno, por un lado la versión oficial de 'no sabíamos nada' y, por otro la que dice 'sí sabíamos, teníamos conocimiento, yo tomé decisiones, se me frenaron y me quedé callada".

En este contexto, ha pedido a los socios parlamentarios de Ejecutivo que, en su momento rechazaron poder discutir en el Pleno del Congreso la apertura de una investigación sobre la actuación del Gobierno, que cambien de posición y apoyen esa petición del PP. "Hay más de 120.000 españoles fallecidos por la Covid, eso se debe investigar y sacar consecuencias", ha comentado Gamarra en el Congreso.