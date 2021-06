El PP justifica que no se ha abierto expediente a Cospedal al no ser cargo público, aunque sí lo hizo con Fernández Díaz

Levy dice que en este momento "no hay ninguna decisión tomada" y critica las "cortinas de humo" para no hablar de la luz o el indulto

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El PP justificado este jueves la ausencia de medidas internas tras la imputación en la 'Operación Kitchen' de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, en que no es un cargo público. Sin embargo, el partido sí que anunció el pasado mes de septiembre la apertura de un expediente informativo al exministro Jorge Fernández Díaz al poco de conocerse que había sido imputado por este mismo caso.

La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha señalado --en declaraciones a La Sexta, que ha recogido Europa Press-- que el reglamento disciplinario del partido sostiene que "si es cargo público, en ese caso aplica el reglamento".

"Pero es que de lo que estamos hablando de María Dolores de Cospedal no era un cargo público. Por tanto, no aplica el reglamento", ha señalado, para añadir que en el momento en que se actuó contra Fernández Díaz "ocupaba responsabilidades públicas". Sin embargo, el exministro quedó fuera de las listas en las últimas generales y no ocupaba un cargo público en septiembre del año pasado.

"NO PONER A TODO EL MUNDO EN EL MISMO SACO"

Levy ha subrayado que hay que "ver las diferencias" entre ambos casos y "no poner a todo el mundo en el mismo saco". Además, ha criticado que se busque hacer "juicios paralelos" e "intencionados" para "cargar sobre el PP".

"A mi me importa el recibo de la luz, por qué está subiendo y a qué hora tienen que planchar los españoles y los indultos de los independentistas, y no cortinas de humo", ha enfatizado la también delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.

Al ser preguntada si se va a reunir el Comité de Derechos y Garantías ante la imputación de Cospedal y si hay alguna decisión tomada, Levy ha respondido: "En estos momentos no hay ninguna decisión tomada".

CUANDO SE ABRIÓ EXPEDIENTE A FERNÁNDEZ DÍAZ NO IBA EN LISTAS

El PP anunció en septiembre del año pasado la apertura de expediente informativo al exministro Jorge Fernández Díaz tras ser imputado en el 'caso Kitchen' sobre el supuesto espionaje al ex tesorero del partido Luis Bárcenas tras conocer que había sido citado como imputado.

La cúpula del PP reaccionó sin dilación, después de que el propio Pablo Casado prometiese ejemplaridad y no dejar "pasar ni una" en el llamado 'caso Kitchen'. "Caerá quien tenga que caer", había dicho pocos días antes en una entrevista en la Cope.

Cuando se abrió ese expediente informativo, Fernández Díaz ya no ocupaba cargo público porque el PP lo había dejado fuera de las listas electorales a las elecciones generales de noviembre de 2019. Tras anunciar ese expediente, fuentes del PP precisaron además que ese expediente podría convertirse en disciplinario si había apertura del juicio oral.