El PP llama a Marlaska "hooligan con galones" por culparle del 'caso Cuarteles' y carga contra Gámez

Oramas le avisa de que "no se puede echar mierda sobre toda la clase política" y Vox recuerda el 'caso Roldán'

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en la Comisión de Interior, Ana Vázquez, ha llamado este miércoles "hoolingan con galones" al ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, por responsabilizar al anterior equipo del PP en el ministro de dar "carpetazo" al 'caso Cuarteles' y ha cargado contra la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez acusándola entre otras cosas de intentar que no aflorara que había pagado al contado un piso en Málaga.

Durante su primera intervención, Marlaska ha acusado al director de la Guardia Civil con su antecesor, Juan Ignacio Zoido, de dar "carpetazo" de forma "impresentable" al 'caso Cuarteles', ha defendido su gestión y ha ensalzado a la dimitida Gámez ante un PP que, a su juicio, "protege conductas delictivas", como en las obras en dependencias de la Benemérita.

"El otro día le llamé soplón con galones y me quedé corta, es un hooligan con galones que da voces y practica un sectarismo galáctico", le ha espetado Vázquez antes de sentenciar: "Si su única defensa es hablar del PP es que no tiene defensa".

Tras apuntar que el presidente Pedro Sánchez, tiene "pánico" a cesar a Marlaska porque el ministro es "capaz de todo", le ha recordado algunos puntos de la trayectoria de Gámez que no había mencionado en su semblanza, empezando por el hecho de que durante su etapa en la Junta de Andalucía era de ella quien dependía la Agencia Idea, "que le daba el dinero a su marido", Juan Carlos Martínez, quien también fue alto cargo en el gobierno autonómico y está investigado por una derivada del caso ERE.

NO ES POR SU MARIDO, ES POR EL PSOE DE ANDALUCÍA

Además, ha indicado que Gámez iba a comparecer en el Congreso esta semana, lo que indica que no tenía previsto dimitir, y que no lo hizo por la investigación a su marido, que estaba investigado desde el día 16 de marzo. "No es un caso que afecte al marido, sino a la Junta y al PSOE", ha dicho, a la vez que ha intentado establecer un paralelismo entre su caso y del Luis Roldán, como harían después otros portavoces.

Asimismo, ha citado varias informaciones de 'El Debate' que apunta que Gámez se compró un ático de un millón de euros en Málaga el año que su marido ingresó 3,1 millones estando en el paro y que después adquirió otro y lo puso a nombre de su hijo para evitar que aflorara que lo había pagado al contado.

"Miente de forma compulsiva, no tiene ninguna credibilidad", le ha dicho al ministro, afeándole que sea capaz de montar una "causa general" contra la Guardia Civil para defender al PSOE y evitar que se investigue el 'caso Mediador' del 'Tito Berni'.

SON TODOS LOS MISMOS

Así, se ha afanado en destacar la vinculación entre este entramado y el 'caso Cuarteles' remarcando fue el general Francisco Espinosa, "amigo de la familia del 'tito Berni' en Andalucía" quien presentó a Juan Bernando Fuentes Curbelo al teniente general Pedro Vázquez Jarava y que a partir de ahí empezaron a contratar al "empresario de Mediador". "Al final son los mismos, todos están vinculados con ustedes, con el PSOE", ha resumido

También ha destacado que con Marlaska en Interior se firmaron hasta 13 contratos y que cuando un anónimo informó de irregularidades en mayo de 2018 la Secretaría de Estado de Interior, aún bajo gobierno del PP, dio curso de la información al Estado Mayor de la Guardia Civil pero que no se activó a Asuntos Internos hasta enero del 2019 y el tema no llegó a la Justicia hasta enero de 2020.

ESCONDIDA TRAS LOS UNIFORMES

De su lado, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha rebautizado el 'caso Cuarteles' como el 'Caso Gámez', igual que en su día existió el 'caso Roldán' y ha acusado a Gámez de poner "en tela de juicio la honorabilidad de la Guardia Civil" y de "esconderse" tras los uniformes de los cuatro generales que comparecieron tras ella cuando explicó los motivos de su dimisión.

"El PSOE es el partido más corrupto de la historia", ha deslizado, instando al Gobierno a no interferir en las investigaciones judiciales abiertas. "Siempre habrá garbanzos negros", ha admitido, pidiendo que se les exijan todas las responsabilidades necesarias y avisando de que las "cortinas de humo" y las "campañas de propaganda" del Gobierno no van a tapar su corrupción.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha destacado las "ínfulas" del ministro y ha lamentado que el presidente, Pedro Sánchez, no le haya cesado aprovechando la remodelación del Gobierno por "maldirigir" las Fuerzas de Seguridad y por "mentir" continuamente, unas mentiras por las que, ha recordado, ha sido "reprobado" por la Cámara baja.

Gutiérrez ha aprovechado su intervención para exigirle que aclare si María Gámez fue cesada o dimitió y preguntarle si "pone la mano en el fuego" por ella y por que no aparecerá ella o su esposo en algún asunto "oscuro" del 'caso Mediador'

"Hace bien en denunciar las corruptelas del PP, pero son ustedes exactamente iguales", le ha espetado Gutiérrez, quien le ha preguntado si filtró él al PSOE información sobre 'Mediador', si puede asegurar que bajo su mandato no se ha adjudicado ninguna obra de las del 'caso Cuarteles'. "Si eso sale ¿qué hacemos? ¿Le ponemos al mismo nivel que sus antecesores?", le ha interrogado.

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se ha declarado "impactada" por la intervención "política y poco rigurosa" que, a su juicio, ha hecho el ministro. "No se puede echar mierda sobre toda la clase política", le ha avisado, incidiendo en que el caso de "unos tipejos" no puede usarse para perjudicar a todo un cuerpo o un partido.

CRÍTICAS DE ERC, JUNTS Y PDeCAT

Oramas ha dejado claro que no duda de la "honorabilidad" de Marlaska ni de su antecesor, el 'popular' Juan Ignacio Zoido."Comete un error, esto no es un problema de Zoido ni de usted. "No se puede hacer culpable de corrupción a alguien que no tenía conocimiento en su cargo político", ha dicho, a la vez que ha pedido a Marlaska más "humildad, realismo y prudencia" y trabajar para que todo se aclare.

También desde el PDeCAT, Genís Boadella, le ha recriminado al ministro que haya hecho una intervención atacando al PP y que ha comparado con una "bomba de humo", mientras que Josep Pagès, de Junts, ha dicho no ver ninguna diferencia entre Marlaska y sus predecesores desde el franquismo.

Desde ERC, María Carvalho, ha denunciado que "la sombra de los GAL continúa siendo alargada". "Muy poco ha cambiado desde entonces, cambian los nombres y algunas caras, pero el 'modus operandi' es el mismo", ha dicho, lamentando que algunos siguen "actuando como una mafia" y exigiendo al ministro que "pase el cepillo" y limpie su departamento. A su juicio, "el caso cuarteles es un juego de niños" comparado con otros escándalos que afectan a policías.