El PP lleva al Congreso la reprobación de Garzón y defiende la ganadería intensiva, no las macrogranjas

Gamarra dice que esas palabras han hecho un "gravísimo daño" al sector ganadero y dejan a "la altura del barro" la imagen de España

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado este martes que llevarán al Congreso la reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por el "gravísimo daño" que ha hecho a la economía española con sus declaraciones. Además, ha subrayado que el PP "defiende la diversidad" de la ganadería española, tanto la intensiva como la extensiva, y ha indicado que se busca generar "confusión" entre esa ganadería y las macrogranjas que, "como concepto no están permitidas".

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no haya cesado al ministro Garzón porque la nueva "polémica" creada con sus "falsas" declaraciones sobre el "maltrato animal" y "carne de peor calidad" afecta a sectores y españoles que con "su esfuerzo y sacrificio sacan adelante la economía" en España.

"Solo hay una salida, que sea cesado, algo a lo que ha renunciado el presidente Sánchez por seguir manteniéndose en la Moncloa", ha enfatizado la dirigente del PP, que ha asegurado que el Ejecutivo "conocía" el contexto de esas declaraciones desde el 16 de diciembre pero solo ha "reaccionado" tras la polémica creada en medio de la precampaña de las elecciones de Castilla y León.

Por todo ello, ha avanzado que, dado que Sánchez "renunciar a ejercer su competencia de cesar" a Garzón, el Grupo Popular ha registrado una solicitud de reprobación del ministro para "ayudar a los compañeros del ministro (Agricultura) Planas a que la puedan apoyar" y "en sede parlamentaria se mojen y se repruebe a quien tanto daño ha hecho a la economía española y al sector de la ganadería". También Vox y Cs han solicitado la reprobación del titular de Consumo.

PIDE TAMBIÉN LA COMPARECENCIA DE PLANAS Y GARZÓN EN EL CONGRESO

Además, la portavoz parlamentaria del PP ha señalado que su grupo ha pedido que comparezcan los ministros Planas y Garzón en el Congreso en enero con la convocatoria previa de la Diputación Permanente para aprobar la "comparecencia de ambos ministros".

"Así podremos ver si se animan a conversar y coordinar sus actuaciones y dejan de lado el ataque a los intereses económicos de nuestro país y un sector tan importante como la ganadería", ha apostillado, para recordar que España es una de las primeras potencias exportadoras de carne en el mundo.

Gamarra ha resaltado que Garzón ha realizado unas "gravísimas" declaraciones "por mucho que se quieran maquillar o tergiversar" y ha añadido que él mismo difundió la transcripción, donde se hablaba de "maltrato animal" y "carne de peor calidad".

Ha insistido en que estas declaraciones han hecho un "gravísimo daño" al sector agroalimentario y ganadero y "no solo no han sido rectificadas sino que siguen siendo ratificadas", con lo que generan "perjuicio económico para el país, atacan a un sector fundamental y dejan a la altura del barro" la imagen exterior de España. En su opinión, Sánchez "decide ser débil" para "mantenerse en La Moncloa con sus socios".

GENERAR "CONFUSIÓN" ENTRE GANADERÍA INTENSIVA Y MACROGRANJAS

Al ser preguntada expresamente si el PP defiende o no la existencia de las macrogranjas, después de que hoy en la localidad Daimiel --gobernada por el PP-- se hayan prohibido, Gamarra ha asegurado que se quiere generar una "gravísima confusión entre la ganadería intensiva y extensiva, y las macrogranjas".

"Son dos cuestiones distintas y se intenta plantear que es exactamente lo mismo. Y la ganadería intensiva nada tiene que ver con las macrogranjas en nuestro país. El PP defiende una ganadería intensiva y extensiva y, sobre todo, la diversidad que es el equilibrio de un sector que es clave para la sociedad española", ha aseverado.

Gamarra ha señalado que si esa prohibición entra en vigor en Daimiel es porque el PP "ha aplicado la legislación vigente y, en base a la misma entra en vigor esa prohibición, que es conforme a la legalidad".

Preguntada de nuevo si el PP apoya la proliferación de las macrogranjas y si en la campaña electoral de Castilla y León podrían ver a algún candidato visitando alguna de ellas, ha insistido en que el PP "defiende la diversidad" de la ganadería española, tanto la ganadería intensiva como la extensiva.

"Las macrogranjas como concepto no están permitidas y, por tanto, no ha lugar a la cuestión. Pero no mezclemos y queramos confundir de que hay un modelo de ganadería que es intensiva y que toda ella son macrogranjas porque no es así", ha explicado.

Finalmente, Gamarra ha señalado que el ministro de Consumo lo que debería hacer es "dedicarse a sus competencias, si es que tiene alguna, y si no, con un poco de dignidad dimitir" porque "está al frente de un Ministerio vacío que lo único que hace es generar polémicas con ataques directos a distintos sectores españoles".