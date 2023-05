El PP lleva esta semana al Congreso la derogación de la Ley de Vivienda y un plan 'antiocupación'

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso de esta semana debatirá una proposición no de ley del PP en la que, entre otros puntos, pide la derogación de la recién aprobada Ley de Vivienda y también la puesta en marcha de un plan 'antiocupación' que permita desalojos en un plazo de 24 horas.

El PP registró su propuesta incluso antes de que la Ley de Vivienda entrara en vigor el pasado jueves. Defiende su derogación porque considera que incluye medidas "intervencionistas y dirigistas contrarias a la libertad individual" y que va a contraer la oferta del mercado de la vivienda.

La proposición no de ley no tiene rango normativo, por lo que de aprobar la Cámara Baja la iniciativa de los 'populares', no se efectuaría dicha derogación o cualquiera de las otras medidas que incluye la propuesta, sino que simplemente se insta al Gobierno a hacerlo.

FAMILIAS PROPIETARIAS "HORRORIZADAS"

A juicio del PP, las familias propietarias de dos o más viviendas se han visto "horrorizadas" con la nueva ley. Para defender esta tesis, los 'populares' hacen referencia a la 'okupación' y también la 'inquiokupación', concepto que hace referencia al inquilino que vive de alquiler pero no paga sus cuotas.

El Grupo Popular entiende que a los propietarios "se les puede imponer todo tipo de obligaciones" si su segunda vivienda, que no la primera, se encuentra en una zona definida como tensionada y que les deja "indefensos" en los supuestos comentados anteriormente. Todo ello, denuncian, alarga los procedimientos de lanzamiento y "dificulta que los legítimos propietarios recuperen sus viviendas ocupadas".

Al hilo de esto, el PP incluye también un punto específico para presentar, en el plazo máximo de un mes, un proyecto de ley 'antiocupación' que permita el desalojo en 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble. También piden que se refuercen las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel.

PACTO DE ESTADO POR LA VIVIENDA

El PP quiere con su propuesta recuperar temporalmente la deducción por adquisición de vivienda habitual para que las familias con rentas inferiores a 60.000 euros puedan compensar el aumento de la cuota hipotecaria por la subida del Euríbor.

Asimismo, y al igual que han defendido otras veces, plantean impulsar un Pacto de Estado por la Vivienda con el objetivo principal de facilitar el acceso a los jóvenes de una vivienda, con ayudas tanto al alquiler como a la compra, con el fin de cerrar la brecha de emancipación que existe con respecto a la Unión Europea.