El PP llevará la reprobación de Marlaska al Congreso por "mentir" sobre Melilla y enfría la comisión de investigación

Feijóo y Gamarra acusan al jefe del Ejecutivo de utilizar al ministro como "escudo" para "salvarse" y no "calcinarse"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha anunciado que este mes de diciembre llevará al Pleno del Congreso la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por "mentir" sobre la tragedia de Melilla de "forma continuada", y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usarlo de "escudo" político para "salvarse" y "no calcinarse".

Así se han pronunciado tanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que han enfriado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en la valla.

"En cuanto el Grupo Parlamentario haga su propuesta la analizaremos con el rigor de un partido de Estado, porque no vamos a perder en ningún caso la responsabilidad de ser un partido de Estado cuando en este momento el Gobierno no lo es", ha apuntado el jefe de la oposición, que ha participado en un foro organizado por OK diario.

Por lo pronto, el Grupo Popular pone el foco en la reprobación del titular de Interior como ha confirmado Gamarra. "Antes de que finalice el año el PP traerá al Pleno del Congreso la reprobación del ministro", ha dicho la portavoz parlamentaria, para añadir que la comparecencia de Marlaska este miércoles sirvió para que los grupos "constataran" que "mintió". De hecho, ha destacado que ahí "de una manera mayoritaria" se reclamó su dimisión.

En declaraciones a los periodistas, Gamarra ha afirmado que Marlaska "no debiera estar ni un minuto más sentado en el Consejo de Ministros porque un ministro que miente no debe formar parte del Gobierno de España". "Lo que debe hacer es dimitir o el señor Sánchez cesarlo", ha aseverado, para echar en cara al jefe del Ejecutivo que no prescinda de esos ministros que son "escudos "y que le "protegen a él"

FEIJÓO PIDE A MARLASKA DIMITIR POR "SU MENTIRA CONTINUADA"

Previamente, en un foro económico organizado por Ok diario, Feijóo ha pedido de nuevo al ministro del Interior que dé un paso al lado por la "mentira continuada" desde este verano sobre lo ocurrido en la valla de Melilla.

Además, ha afirmado que la comparecencia de Marlaska no satisfizo a nadie "ni siquiera a su partido", si bien ha señalado que el ministro "ha hecho lo que el presidente Sánchez ha considerado como un caso bien resuelto".

Al ser preguntado expresamente si al final el PP pedirá una comisión de investigación, Feijóo ha asegurado que su partido está "en este momento debatiendo cuál va a ser su posicionamiento". "En cuanto el Grupo Parlamentario haga su propuesta la analizaremos con el rigor de un partido de Estado, porque no vamos a perder en ningún caso la responsabilidad de ser un partido de Estado cuando en este momento el Gobierno no lo es", ha apostillado.

En este sentido, ha subrayado que la responsabilidad de la oposición "es doble": "no solo hacer oposición al Gobierno sino salvar las instituciones que conforman el Estado". "Es la primera vez que un líder de la oposición se ve ante esta disyuntiva", ha exclamado.

"YO NUNCA TENDRÍA UN MINISTRO DEL INTERIOR EN ESAS CIRCUNSTANCIAS"

Feijóo ha acusado a Sánchez de utilizar a Montero y Marlaska como "escudos políticos" para "no calcinarse". "Es inaudito que a día de hoy estos ministros sigan en el banco azul, pero es evidente que el responsable es Sánchez", ha declarado.

Tras las imágenes que se están difundiendo de la tragedia y la última investigación periodística, el líder del PP ha censurado que el presidente del Gobierno asegurase que la tragedia de Melilla estaba "bien resuelta".

"Yo nunca tendría a un ministro de Interior en estas circunstancias. Hablaría con él y llegaríamos a la conclusión de que lo mejor que puede hacer es dar un paso a un lado ante hechos lamentables que han ocurrido en la valla de Melilla. No por los hechos, sino por la mentira", ha enfatizado.