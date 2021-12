PP Madrid cerrará mañana la puerta, con su abstención, a derogar las leyes LGTBI que propone Vox

Se llevará a este Pleno también la Ley de supresión de impuestos propios de la Comunidad de Madrid

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Asamblea de Madrid llevará a debate y votación este jueves la toma en consideración de la Ley Integral de Igualdad y no Discriminación de Vox mediante la que proponen derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, pero que no saldrá adelante por la abstención del PP.

Vox la activó la semana pasada para esta fecha cuando se cumplen dos semanas del acuerdo de Presupuestos firmado con PP que dejaba fuera la negociación estas normativas.

La derogación de estas leyes era una de las principales exigencias del partido liderado por Rocío Monasterio pero la propia portavoz explicó que, finalmente, habían quedado al margen del acuerdo de las cuentas porque carecían de "impacto presupuestario".

Desde el principio, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, dejaron claro que estas leyes "no son derogables" pero sí "reformables" con el objetivo de "garantizar la igualdad y evitar la discriminación".

Ayuso reconoció que estas leyes, que emanaron del Gobierno de Cristina Cifuentes, partieron "con una buena intención, sobre todo de buscar el no acoso y la no discriminación de homosexuales y transexuales" pero en el debate parlamentario se escoraron "de tal manera hacia la izquierda" que se incorporaron artículos que, a su parecer, van contra principios básicos, como la inversión de la carga de la prueba.

De esta forma, justo este miércoles el Grupo Parlamentario Popular ya ha avanzado que se abstendrá en la votación y no se posicionará a favor de una iniciativa que creen que tiene "muchas deficiencias técnicas y que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes".

Lo que han hecho desde el grupo parlamentario es "abrir un diálogo" con Vox para "reformar aquellos aspectos puntuales de estas leyes que son mejorables". Por su parte, fuentes de Vox ya trasladaron que recibieron una propuesta de modificación de las Leyes LGTBI desde la Comunidad con la que no están de acuerdo.

No obstante, pese a que la Ley de Igualdad de Vox estuvo en negociaciones paralelas a la de los Presupuestos regionales para 2022, el partido liderado por Rocío Monasterio en Madrid ha asegurado que las cuentas autonómicas no corren peligro aunque los 'populares' no voten a favor de su normativa, porque al acuerdo de Presupuestos ya llegaron y ahora no lo van a "deshacer". Lo que quieren los de Vox es que el PP quede retratado en su posicionamiento con estas leyes.

Asimismo, se llevará a este Pleno el Proyecto de Ley de supresión de impuestos propios de la Comunidad de Madrid y del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas, mediante el procedimiento de lectura única. Se trata del impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados, del de Depósito de Residuos y al recargo sobre el de Actividades Económicas (IAE), que actualmente es del 0%.

En la Comunidad de Madrid, la recaudación por estos impuestos apenas supone el 0,02% del total y, en 2020, la tributación fue de 3,4 millones de euros. Sin embargo, desde el Gobierno autonómico consideran que "su eliminación ayudará a la recuperación económica, suprimiendo trabas para el desarrollo de la actividad, lo que favorecerá la creación de empresas y la expansión de las ya existentes".

En otro orden de cosas se debatirán siete proposiciones No de Ley (PNL) relacionadas con la vacunación contra el Covid-19, la ampliación de la Línea 7B de Metro de Madrid, ayudas a los ayuntamientos por el temporal Filomena e incluir la figura del dietista nutricionista en la Atención Primaria, entre otras.

SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO

Como es habitual, la Sesión de Control al Gobierno comenzará a las 10 horas con la pregunta de la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, sobre los planes que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para la región en el año 2022.

A continuación, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le preguntará a Ayuso si respeta los principios de no discriminación y de igualdad ante la Ley. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, le planteará cómo valora el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno regional y el portavoz del PP, Alfonso Serrano, le pedirá un balance de la gestión de su Gobierno a lo largo de 2021.

El resto de preguntas dirigidas a los consejeros estarán enfocadas en los planes en Educación para 2022, recuperación económica, leyes de igualdad, plan de inmigración, el plan de inversión regional (PIR) y la gestión del SUMMA 112, entre otras.

En el caso del PSOE, la pregunta dirigida a la presidenta regional estaba previsto que la hiciera la portavoz adjunta, Pilar Sánchez Acera. Debido a su contagio por coronavirus, ha solicitado el voto telemático, al igual que el diputado del PP Eduardo Raboso, también contagiado por el virus. Además, esta semana también han dado positivo en Covid-19 algunos periodistas que cubren información parlamentaria en la Cámara regional.