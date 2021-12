PP de Madrid insiste en que no votarán derogar ninguna de las leyes LGTBI como pide Vox

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha insistido este martes en que con el voto de los 'populares' no se va a derogar "ninguna de las leyes LGTBI" como pide Vox con su Ley de Igualdad que se debatirá este jueves en el Pleno de la Cámara regional.

"Con el voto del PP no vamos a derogar ninguna de estas leyes, que con el PP no se va a socavar derechos que incluyan en ellas y estamos abiertos a negociar las modificaciones puntuales, técnicas o legales de estas leyes", ha defendido Serrano en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Así, ha lamentado que la izquierda tenga un listado de leyes "que no se pueden tocar" cuando "cualquier grupo está legitimidad para instar a modificaciones". Las negociaciones que han mantenido con Vox tratan de llegar a un acuerdo de forma "tranquila".

Vox ya ha recibido una propuesta de modificación de las Leyes LGTBI por parte de la Comunidad con la que no están de acuerdo. No obstante, pese a que la Ley de Igualdad de Vox estuvo en negociaciones paralelas a la de los Presupuestos regionales para 2022, el partido liderado por Rocío Monasterio en Madrid ha asegurado que las cuentas autonómicas no corren peligro aunque los 'populares' rechacen su normativa, porque al acuerdo de Presupuestos ya llegaron y ahora no lo van a "deshacer". Lo que quieren los de Vox es que el PP quede retratado en su posicionamiento con estas leyes.