El PP de Málaga pide la dimisión o cese inmediato de Amparo Rubiales (PSOE Sevilla) tras llamar "judío nazi" a Bendodo

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido la dimisión o cese inmediato de la presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, tras escribir un comentario en una red social en la que calificaba de "judío nazi" al coordinador general del PP y expresidente del PP malagueño, Elías Bendodo.

"Mientas siga como presidenta del PSOE de Sevilla, tanto Pedro Sánchez como Juan Españas son corresponsables de estas declaraciones, algo a todas luces inaceptable", ha aseverado Carmona.

El dirigente 'popular' ha afirmado que esta acción de la socialista es "fruto del fanatismo", advirtiendo de que "se han cruzado todas las líneas rojas por parte de quien fuera consejera de la Junta, senadora y diputada en el Congreso por el PSOE, partido que no puede mantenerla en su puesto ni un segundo más", ha insistido.

Además, Carmona ha subrayado que "este insulto no va dirigido sólo a Bendodo, sino a toda la comunidad judía", alegando que "no se puede trascender la barrera política y propiciar ataques personales de esta índole, que no afectan únicamente a la persona, sino a todo el colectivo semita".

Rubiales llamó a Bendodo "judío nazi" al hacerse eco en Twitter de una declaraciones del coordinador general 'popular' del sábado sobre el adelanto electoral al 23 de julio. Llamó al presidente, Pedro Sánchez, "tramposo" y le acusó de buscar que los españoles no puedan votar al convocar los comicios en pleno verano. "¡Es realmente el discurso de un judío nazi!", reaccionó la dirigente socialista.

Este miércoles, el propio Bendodo ha utilizado la misma red social para responder a la presidenta del PSOE en Sevilla, afirmando que "quien califica así se califica a sí mismo". "En el PP a lo nuestro: propuestas y que la moderación, el sentido común y el sentido de Estado imperen pronto en un nuevo Gobierno de España", ha añadido.

Para Carmona, "no todo vale en política", señalando que "el uso del nazismo en estos términos puede suponer la banalización de este régimen, cosa que desde el PP nos parece inaceptable", ha concluido.

De estas palabras se ha hecho también eco la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), institución que representa oficialmente a los judíos españoles, que ha condenado "enérgicamente" este "comentario antisemita". "Más allá de las diferencias políticas", es "intolerable y deleznable utilizar el origen, las tendencias, pertenencia o religión de un adversario para hacer una crítica política", han lamentado.