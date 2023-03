El PP mantendrá una "postura constructiva y crítica" sobre las pensiones, aunque el Gobierno no les haya contactado

VALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Comité de Campaña del PP, Borja Sémper, ha afirmado que el PP mantendrá una "postura constructiva y crítica" sobre la reforma de las pensiones, que es uno de los "temas más importantes que afrontaremos como país de cara a los próximos años", pese a que el Gobierno no se haya "puesto en contacto" con los 'populares' para tratarla.

Así se ha pronunciado Sémper este miércoles en Castelló, donde ha señalado que le "llama la atención" que el ejecutivo central no haya hablado con "el principal partido de la oposición que no es descabellado pensar que vaya a gobernar en un tiempo".

Asimismo, ha criticado que la medida "no es más que un parche" que se revisará en 2025 y ha considerado que "no parece razonable que se cargue más aún a empresarios y salarios". Además, ha criticado que debido al "periodo electoral", el Gobierno "no quiere abordar"