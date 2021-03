El PP mantiene "calma absoluta" y no le inquieta que Cs tantee ahora a Vox para su moción de censura en Murcia

Montesinos pide a Martínez Vidal que, "en lugar de celebrar reuniones a la desesperada", retire la "automoción" de censura que presentó

El PP que dirige Pablo Casado asegura mantener una "calma absoluta" y no le inquieta que Ciudadanos tantee ahora a diputados de Vox para lograr apoyos a su moción de censura contra el Gobierno de Fernando López Miras, según han señalado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido.

Ciudadanos se han puesto este viernes en contacto con el grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia para presentarle su propuesta y que le apoyen en la moción de censura que han presentado. En concreto, se han reunido con los diputados expulsados de Vox pero que continúan en el grupo: Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano.

Aunque 'Génova' es conocedora desde hace horas de esos movimientos que capitanea Ana Martínez Vidal, la dirigente de Cs propuesta para presidir el Gobierno murciano si prospera moción, fuentes del PP aseguran que no están preocupados y añaden que esos diputados de Vox "tienen una relación excelente con el equipo de gobierno". "Calma absoluta", han añadido otras fuentes de la dirección nacional del partido.

En la dirección del partido critican duramente que el PSOE y Ciudadanos acusen al PP de "transfuguismo", "tamayazo" y "compra de tres personas" cuando, según recalcan, son ellos los que han impulsado una operación para desbancar a Fernando López Miras.

EL PP PIDE A LASTRA QUE "NO HAGA MÁS EL RIDÍCULO"

En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha arremetido contra la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, quien ha afirmado que lo que están viendo en Murcia no es hacer política sino corromper la política y "corrupción sistémica" del PP. "Recomiendo a la señora Lastra, que está acusándonos de no sé que cosas, que no haga más el ridículo", ha declarado en una entrevista en Onda Cero que ha recogido Europa Press.

Montesinos ha subrayado que hoy se ha evitado que Murcia tenga una copia del Gobierno de Sánchez e Iglesias y ha solicitado a Martínez Vidal que, "en lugar de celebrar reuniones a la desesperada", retire la "automoción" de censura que presentó junto al PSOE.

Además, en otra entrevista en La Sexta, el vicesecretario de Comunicación del PP se ha preguntado "qué hizo el PSOE en la penumbra y que nadie ha explicado para que los señores de Ciudadanos quisieran romper un Gobierno en la región de Murcia".

DICE QUE LO EMPEZARON SÁNCHEZ Y ARRIMADAS "EN DESPACHOS OSCUROS"

"Esto no lo ha empezado el PP y creo que esto lo entiende todo el mundo. Esto lo comenzaron en los despachos oscuros, en la penumbra, los señores Sánchez y Arrimadas. Ellos lo empezaron todo y serán ellos los que tendrán que dar explicaciones", ha declarado Montesinos en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press.

Según ha añadido, lo que ha hecho el Partido Popular es, "con tres representantes de Ciudadanos, con los mismos actores de hace dos años en ese pacto de gobernabilidad, devolver la estabilidad a la Región de Murcia".