El PP mantiene su ofensiva por la ley del 'sí es sí' con protestas este sábado Valencia, Alicante y Coruña

Gamarra critica que PSOE y Podemos hoy sigan "discutiendo" después de más de 500 rebajas de pena a agresores sexuales y 42 excarcelaciones

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El PP prosigue con su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante la demora en la corrección de la Ley de Garantía de la Integridad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', y prepara concentraciones en Alicante, Valencia y A Coruña para este sábado. Aparte de estas protestas, el partido en Castilla-La Mancha celebrará un acto en Albacete que tendrá este asunto como eje central, según han avanzado a Europa Press fuentes de la formación.

Los 'populares' son conscientes de que esta ley está suponiendo una "sangría" electoral para el PSOE y el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, después de que ya sean más de 500 los condenados por delitos sexuales que se han beneficiado de las rebajas de penas y 42 hayan sido excarcelado.

Por eso, no cejará en su ofensiva contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos para que se cambie la ley ya, se pidan disculpas a los ciudadanos y se asuman responsabilidades políticas, empezando por el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves "una disculpa y una crisis de Gobierno" a Pedro Sánchez "por la desprotección de las mujeres" tras el "el error garrafal" con esta norma. "Nos lleva engañando desde noviembre", ha proclamado tras una visita a la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid.

MAZÓN ESTARÁ ESTE SÁBADO EN LA CONCENTRACIÓN DE VALENCIA

El PP arrancó estas movilizaciones el pasado 20 de enero en Ferrol para apoyar a las víctimas de los agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas tras la aplicación de esa norma. Allí asistieron la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, y más cargos del PP gallego.

El pasado 31 de enero, el PP nacional también respaldó otra concentración organizada por Nuevas Generaciones frente al Ministerio de Igualdad para pedir el cambio urgente en la ley y la dimisión de Irene Montero. Acudieron los vicesecretarios Carmen Navarro y Pedro Rollán, así como la presidenta de NNGG y diputada vasca, Beatriz Fanjul.

El PP también había solicitado autorización para celebrar concentraciones simultáneas el sábado 28 de enero en las tres provincias de la Comunidad Valenciana pero la Delegación del Gobierno no las autorizó alegando que no se habían solicitado con la debida antelación y no cabía "urgencia".

Sin embargo, dos sábados después --el fin de semana pasado el PP celebró una Intermunicipal en Valencia en la que Feijóo reunió a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy-- los 'populares' van a llevar a cabo esas protestas en Alicante y Valencia, mientras que en Castellón tendrá lugar la próxima semana.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, asistirá este sábado a la que tendrá lugar en Valencia a las 12.00 horas, según han avanzado a Europa Press fuentes de la formación. Allí estará acompañado por más dirigentes del PP valenciano.

OTRA PROTESTA EN CORUÑA ESTE SÁBADO

Además, el PP local de A Coruña ha convocado para este sábado una concentración "en apoyo a las mujeres que ven como sus agresores se benefician de la ley del 'solo sí es sí' y ven reducidas sus penas", señala.

"Son ya más de 400 rebajas y más de cuarenta condenados por delitos sexuales que han salido de la cárcel", ha declarado su presidente, Miguel Lorenzo, y también candidato a la Alcaldía. El acto tendrá lugar a las 12.00 horas, ante la Delegación del Gobierno en Galicia, tras las anteriores concentraciones en Ferrol y Santiago, entre otras localidades.

Paralelamente, el PP de Castilla-La Mancha prepara un acto este sábado en Albacete, donde la llamada ley del 'solo sí es sí' y la protección a las mujeres serán el eje central. Asistirá la vicesecretaria de Políticas Sociales y nueva secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Carmen Navarro, según han confirmado fuentes 'populares'.

TELLADO: "LA PALABRA ESCÁNDALO SE QUEDA MUY CORTA"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este jueves que el Gobierno aún no haya empezado el trámite parlamentario para corregir la ley, después de que ya sean más de 500 los condenados por delitos sexuales que se han beneficiado de las rebajas de penas y 42 hayan sido excarcelados.

"508 razones para que el Gobierno abandone la soberbia, asuma responsabilidades y rectifique. Hoy siguen discutiendo", ha denunciado Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, quién ha recalcado que "cada día sin dimisiones ni petición de perdón añade una piedra más a la pesada mochila de Sánchez y sus 22 ministros". "La palabra escándalo se queda muy corta para calificar este desvarío. El Gobierno ha cometido un sinfín de disparates, pero esto excede todos los límites", ha manifestado.